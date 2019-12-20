ГИБДД хочет проверять на алкоголь всех подряд. Без понятых и протоколов — журнал За рулем

ГИБДД хочет проверять на алкоголь всех подряд. Без понятых и протоколов

Инспекторы ДПС предложат пройти тест водителям даже без очевидных признаков опьянения.

Материалы по теме
Главное — самоконтроль: проверка на трезвость и тест алкотестеров

МВД планирует изменить правила освидетельствования водителей и хочет добиться разрешения проводить предварительные проверки на опьянение с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны, пишут «Известия», ссылаясь на проект постановления правительства.

Называться это будет «предварительная проверка водителей», и те вправе от нее отказаться. Сегодня инспекторы ориентируются на пять признаков опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или не соответствующее обстановке поведение. Если признаки неочевидные, а инспектор все же видит, что с человеком что-то не так, в этом случае и помогут экспресс-тесты. Причем понятые для этого не нужны, документов оформлять не потребуется, исследование будет носить чисто информативный характер. Если экспресс-тестирование даст положительный результат, водителя направят на медицинское освидетельствование.

Экспресс-тесты позволят проверять большее число водителей, так как количество пьяных и наркоманов за рулем у ГИБДД вызывает обеспокоенность. По данным ведомства, за 11 месяцев 2019 года в России произошло 131,8 тыс. аварий, и в 9,8% случаях виновниками стали водители, находившиеся в нетрезвом состоянии.

Эксперты полагают, что такие проверки могли бы благотворно сказаться на уровне безопасности дорожного движения. Однако они несут коррупционные риски и противоречат презумпции невиновности, ведь выходит, что любой из водителей может считаться нарушителем ПДД.

В Совфеде разделяют обеспокоенность Госавтоинспекции большим числом нетрезвых водителей за рулем и выступают за новую систему, пишет РИА Новости. Однако прежде чем ее вводить, следует изучить, не нарушаются ли конституционные права граждан, отмечают сенаторы.

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...