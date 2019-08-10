Как обмануть алкотестер: проверка народных способов

За минуту поиска в интернете вы легко найдете больше десятка народных способов показаться «трезвым» за рулем. Утверждается, что некоторые из них позволят не только не вызвать подозрений у автоинспектора, но даже пройти проверку алкотестером.

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На самом деле — всё неправда. Алкотестер, хотя и выглядит компактным и примитивным, отнюдь не прост. Внутри него расположена микро-электрохимическая лаборатория, обмануть которую практически нереально.

Самый простой из сетевых советов — имитировать выдох в прибор или дышать по-настоящему, но мимо него. Не сработает! Современным гаджетам для проведения анализа необходимо определенное количество воздуха. Причем поступающего не самотеком из атмосферы, а именно под давлением. Как только норма набирается, звучит звуковой сигнал, и выдох можно прекращать. Пока алкотестер не даст водителю «отмашку», хитрить можно, насколько хватит дыхания.

Дуть фальшиво тоже не вариант. На некоторых моделях предусмотрено небольшое зеркальце около зоны забора воздуха. Если оно не запотевает, гаишник поймет, что водитель хитрит. Но и без его присмотра трюк не сработает. Например, алкозамок в автомобиле все равно не позволит запустить двигатель, пока не будет сделан анализ.

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Все остальные ухищрения на показания алкотестера никак не повлияют. Он обучен распознавать вполне конкретные вещества и детектирует их даже в самом сложном амбре. Жевательная резинка и еще масса продуктов действительно помогут замаскировать запах изо рта. Это отведет подозрения полицейского, что водитель выпивал. Но если до продувки дело все же дойдет, тайное станет явным.

Кофе и душ взбодрят организм, но, опять же, снизить количество алкоголя в крови и выдохе они не в состоянии. Кратковременный эффект может дать серия глубоких вдохов и выдохов — вентиляция легких, но он будет минимальным и кратковременным. Даже если инспектор позволит провернуть эту хитрость перед первой продувкой, вторая покажет истинную картину.

Посему совет при «общении» с алкотестером может быть только один: не пейте, если вам предстоит садиться за руль, тогда не придется прибегать к народным рецептам сомнительной эффективности. Современные приборы, проверяющие водителя на трезвость, отнюдь не примитивны, и даже изощренная изобретательность водителя в большинстве случаев не заставит его ошибиться.

Кроме того, следует иметь в виду, что оказаться подшофе можно не только после употребления алкоголя. Мы провели эксперимент и выяснили, какие из привычных продуктов могут оставить алкогольное послевкусие — смотрите в нашем видео: