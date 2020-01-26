Любому водителю важно знать не только все тонкости процедуры проверки на трезвость, но и то, как закон трактует расхождения в результатах исследований.

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Полагаться целиком и полностью на то, что при освидетельствовании на месте инспектор «сам знает, как там все это делается», нельзя: это неоправданный риск. Далеко не каждый инспектор в точности соблюдает всю процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (проверено лично во время совместных рейдов). Поэтому лучше изучить вопрос самостоятельно.

Имейте в виду, что если проверка на месте оказалась не «в вашу пользу», вы имеете полное право требовать проверки в больнице. По дороге туда содержание алкоголя в крови снизится. И есть шанс сохранить права. Или нет?

Представьте такую ситуацию. Инспектор ГИБДД провел процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,18 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Вас везут в больницу на медосвидетельствование. Там показатель уже снизился — стало 0,17 мг/л алкоголя, а повторный замер показал 0,14 мг/л. Лишат ли в итоге прав?

Предлагаем вам несколько вариантов ответов. Выберете тот, который считаете правильным, а разъяснения — на следующей странице.