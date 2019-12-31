6 фраз, по которым инспектор ГИБДД опознает опытного водителя

Конечно, вы знаете, как общаться с блюстителями правопорядка, и наверняка уже не раз это делали. И все же нелишним будет напомнить нехитрые формулировки, которые помогут умерить пыл даже самого «предприимчивого» инспектора.

Мы разбили фразы в соответствии с тем, кому из водителей и в каких ситуациях они пригодятся.

Уровень «Новичок»

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Фраза: «Давайте общаться на „Вы“»

Сложность: 1 звезда

Скилы: недавно получил права, хорошо знаю ПДД

Обращение к водителю на «ты» инспектор может использовать, если видит, что перед ним человек гораздо моложе него. «Тыкать» напропалую вам никто, естественно, не будет, но вот как бы невзначай ввернуть в разговор фамильярное обращение — вполне. Это психологическая уловка, чтобы подчеркнуть свое главенство и полный контроль над ситуацией. Вы, как водитель, должны четко дать инспектору понять, что готовы выполнять его законные требования, уважаете те полномочия, которые предоставило ему государство. Но и он со своей стороны пусть уважает вас как гражданина и налогоплательщика.

Уровень «Продвинутый»

Фраза: «Я все записываю»

Сложность: 2 звезды

Скилы: уверен, что ничего не нарушил, так как знаю закон

Инспектор ГИБДД — персона не публичная, а потому общения на камеру не любит. Но отказать вам в возможности снимать он не имеет права. Если должностное лицо действует в рамках своих полномочий, бояться ему нечего. Только вы тоже не перегибайте палку. Сейчас многие водители чуть что достают телефон, начинают нести какую-то ахинею и буквально провоцировать инспектора на незаконные действия. Часто это делается не для защиты своих прав, а ради банального хайпа в интернете. Если вы преследуете именно такие цели, готовьтесь к тому, что и к вам отношение будет соответствующее.

Фраза: «Подождите, я загуглю эту статью ПДД»

Сложность: 2 звезды

Скилы: уверен, что ничего не нарушил, так как знаю закон

Абсолютно нормальная просьба водителя. Даже так: желательно ознакомиться с тем, какое нарушение вам вменяют и чем это грозит, прежде чем что-то подписывать. Почему бы не сделать это с помощью смартфона и интернета?

Уровень «Профессионал»

Фраза: «Я сейчас позвоню в дежурную часть и вызову сюда ответственного»

Сложность: 3 звезды

Скилы: знаю не только свои права/обязанности, но и осознаю их наличие у второй стороны

Прием из разряда «тяжелой артиллерии». Подключать ее мы рекомендуем, только когда разговор с сотрудником ДПС действительно зашел в тупик и вы понимаете, что в отношении вас осуществляются незаконные действия. В такой ситуации просто необходимо фиксировать все происходящее на видео. Тогда у вас на руках будут доказательства, с которыми можно смело писать жалобу.

Евгений Шмелев, адвокат:

Обращение на «ты» необходимо пресекать на корню. В публичных отношениях представитель власти не вправе общаться с вами таким образом.



Также вы можете попросить предоставить вам пару минут, чтобы освежить в памяти ПДД или позвонить адвокату. Ссылайтесь на то, что хотите грамотно отразить свои объяснения по факту нарушения либо в отдельном бланке, либо в протоколе.



А если вы столкнулись с совсем уж неадекватным инспектором, главное при этом самому действовать в рамках закона: не повышать голос, не поддаваться на провокации и фиксировать все происходящее на видео.

Фраза: «Конечно, я все понимаю. Давайте оформим протокол»

Сложность: 4 звезды

Скилы: знаю не только свои права/обязанности, но и осознаю их наличие у второй стороны

На первый взгляд, странная фраза для списка, призванного умерить пыл инспектора ГИБДД. Тем не менее она убивает одним махом двух зайцев.

Во-первых, вы ненавязчиво обозначаете инспектору ДПС, что никуда не спешите, так что готовы соблюсти все формальности при оформлении правонарушения и ни о какой возможности «договориться на месте» речи быть не может. Фраза особенно эффективна, если вас разводят на отказ от медосвидетельствования, ссылаясь якобы на наличие признаков опьянения.

Во-вторых, настаивать на составлении протокола важно, чтобы не дать сотруднику ДПС шанса сыграть на вашем незнании закона. В протоколе инспектор обязан отразить конкретное нарушение ПДД и назначить наказание в соответствии со статьей Административного кодекса РФ. Но далеко не за каждым нарушением правил закреплена санкция кодекса.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»:

Инспектор осознает, что если вы не откажетесь от медосвидетельствования, то ему придется ехать вместе с вами в больницу. Если по результатам экспертизы водитель окажется трезв, то несколько часов будет потрачено им впустую.



Кроме того, существует ряд нарушений, за которые инспектор имеет право разве что пожурить и при этом не назначать наказания. Водители не знают таких нюансов, а потому могут быть спровоцированы на дачу взятки.

Уровень «Непобедимый»

Фраза: «Я буду писать в протоколе, что с нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике»

Сложность: 5 звезд

Скилы: знание прав и обязанностей обеих сторон; понимание того, на какие конкретно статьи Административного кодекса РФ можно ссылаться в разговоре с инспектором

Эта фраза нуждается уже даже не в соблюдении вами морально-этических норм, но и в хорошем понимании того, как функционирует система российского права. А именно: существует ряд составов правонарушений, которые вправе рассматривать все сотрудники ГИБДД, а не только их начальники (например, остановка или стоянка под запрещающим знаком, отсутствие ОСАГО, превышение скорости и т. п.).

Именно на процессуальных моментах и можно заострить внимание в случае, когда нарушение все же имело место быть. «Если инспектор выносит постановление об административном правонарушении и прилагает к нему протокол о правонарушении, то в нем можно написать волшебную фразу: „С нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике“, — говорит Сергей Радько. — Это означает, что вы заявили ходатайство об участии защитника. Соответственно, инспектор обязан ходатайство рассмотреть и вынести определение, чего он, конечно же, в 100% случаев не делает и тем самым нарушает ваше право на защиту». Суды при рассмотрении подобных дел, как правило, ссылаются на нарушение процедуры оформления правонарушения и тот факт, что гражданину не был обеспечен защитник. В результате постановление отменяется.

психолог-консультант:

В каждом человеке существует три эго-состояния — внутренний Взрослый, внутренний Ребенок и внутренний Родитель. Разговор с инспектором ГИБДД — это деловое общение из взрослых позиций. Водителю следует говорить спокойно, уверенно, стараться придерживаться здравого смысла и контролировать свои эмоции.

Заподозрить, что сотрудник ДПС пытается вменить вам штраф за правонарушение, которого вы не совершали, можно, если инспектор: отводит взгляд, держит руки за спиной или в разговоре с ним появляется ощущение, будто вас отчитывает или наказывает родитель. Это может оказаться манипуляцией, обращенной к внутреннему Ребенку водителя с тем, чтобы вызвать в нем чувство вины.



Если вы не уверены в правомерности действий инспектора ГИБДД, потратьте пару минут на поиск норм ПДД в интернете. Это лучше, чем расходовать энергию на диалог в негативных эмоциях.



Кстати, манипуляция может исходить и со стороны водителя, который действительно нарушил правила и хочет избежать наказания («я не знал, не нарушал» и т.д.). Выступая из детского эго-состояния, такой водитель взывает к Родителю инспектора, надеясь на понимание и жалость. Манипуляция может сработать, а может, наоборот, разозлить сотрудника ГИБДД. Если правонарушение уже совершено и штрафа не избежать, не паникуйте и воспринимайте разговор с инспектором спокойно.

