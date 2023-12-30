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Пьяные за рулем: эксперимент «Гаража-54»

Блогеры сравнили поведение трезвых и пьяных водителей за рулем

Цель эксперимента была в том, чтобы пройти этапы (змейка, параллельная парковка задним ходом, круг против часовой стрелки, заезд в «бокс» задним ходом, снова змейка и парковка «в кармане»), не сбив ни одного конуса.

Сибиряки из «Гаража 54» напоили двух молодых людей, чтобы на площадке наглядно показать, как меняется поведение водителя.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Не очень понятно, что и сколько наливали ребятам, но, по всей видимости, это была водка.

После изрядной доли алкоголя водить парни стали чуть хуже, хотя и ненамного. Но нужно учитывать, что важны не только промилле, но и время действия алкоголя, который, по-видимому, еще не начал свою разрушительную работу. Да и организмы у молодых ребят, судя по всему, крепкие.

Однако они поделились ощущениями от пьяного вождения: появляется «легкость», не боишься сделать что-то не так, становишься смелее.

Ведущий же заметил, что на педаль газа они подшофе стали нажимать сильнее, крутить руль больше, внимательность осталась, но приходится прикладывать больше усилий, чтобы сосредоточиться. В траекторию не попадают, начинают путать право-лево, даже на полигоне объехать конусы становится труднее. Что уж говорить о движении в городе!

Видео: YouTube

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Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Youtube
Количество просмотров 1
30.12.2023
Фото:Youtube
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