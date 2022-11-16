Насмотрелись видео! 6 ошибок водителей при встрече с ГИБДД

Многие блогеры, снимая свое общение с представителями власти, намеренно ведут себя «на грани» — им важно, чтобы как можно больше зрителей посмотрели хайповый сюжет. В жизни бездумное следование их примеру может привести к неприятностям.

Ошибка 1. Не отдают инспектору документы

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Не стоит верить интернет-байкам, будто сотрудник ГИБДД может взять документы, а потом утверждать, что какой-то документ вы ему недодали.

Иногда полицейские уносят документы в свой автомобиль и составляют протокол там. И в этом случае нет смысла спорить и настаивать, чтобы вас непременно пустили в салон и составляли протокол при вас.

Для водителя важно одно — иметь возможность внимательно ознакомиться с заполненным протоколом и при необходимости вписать туда несогласие и свое видение ситуации.

Как правильно. Согласно п. 2.1.1 ПДД, водитель обязан передать документы сотруднику ГИБДД для проверки. Убедиться в подлинности документов, не взяв их в руки, в ряде случаев нельзя.

В то же время. Инспектор не обязан передавать водителю свое удостоверение в руки. Но он обязан показать документ так, чтобы вы смогли и успели его рассмотреть.

Ошибка 2. Сразу выскакивают из машины

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Кажется, что этот знак вежливости поможет расположить к себе инспектора.

На деле суетящиеся и излишне предупредительные водители вызывают подозрение, их обычно проверяют особенно тщательно.

Кроме того, резко открывая дверь, водитель может создать опасную для инспектора ситуацию. Полицейскому придется сделать шаг назад — и оказаться там, где в этот момент проезжает другой автомобиль.

Как правильно. Инспектор может предложить водителю выйти из машины, если у того есть признаки алкогольного опьянения, для осмотра и досмотра автомобиля, сверки номеров, личного досмотра, а также если есть необходимость устранить техническую неисправность.

Во всех других случаях достаточно опустить стекло, передать документы и разговаривать с представителем власти, оставаясь в салоне.

В то же время. Другая крайность — просовывать документы через узкую щелочку. Инспектор может подумать, что вы скрываете признаки опьянения. Да и в целом это невежливо.

Ошибка 3. Демонстративно снимают инспектора на видео

Не верьте «знатокам», которые обещают, что при виде смартфона инспектор «не захочет связываться» и тут же отпустит.

Скорее почувствует раздражение и желание провести проверку по полной программе.

И, конечно же, ни в коем случае нельзя намеренно создавать конфликтную ситуацию и снимать ее для последующей публикации.

Как правильно. Водитель имеет право снимать инспектора ДПС при исполнении служебных обязанностей. Но съемка должна быть ненавязчивой и беспристрастной фиксацией происходящего — не более того.

И стоит помнить, что выкладывать съемку в соцсети запрещено законом — согласно ст.152.1 ГК РФ, обнародование изображения человека возможно только при его согласии.

В то же время. Часто отстоять свои права помогает видеосъемка места, где вы (якобы) нарушили ПДД. Например, если дорожный знак загорожен препятствием или испачкан грязью и плохо читается, водителя за несоблюдение его требований привлекать к ответственности не должны. Обязательно снимите на видео знак и предмет, затрудняющий его прочтение. Запишите свое несогласие в протокол.

Ошибка 4. Стараются «подловить» инспектора на незнании ПДД

Для того чтобы взять верх в таком споре, нужно по-настоящему хорошо разбираться во всех нюансах действующего законодательства. Суметь при необходимости процитировать нужный пункт действующих Правил. А пересказ мнения популярного блогера (даже имеющего юридическое образование) вряд ли будет принят как аргумент.

Как правильно. Укажите в протоколе, что не согласны с решением инспектора. Изложите свою точку зрения. Например: «Пункт 8.3 ПДД не нарушал». Или: «Считаю, что нарушил другой пункт ПДД» (укажите какой).

Ошибка 5. Неуместно шутят

По большому счету сотрудники должны проверять любое утверждение водителя. Поэтому шутки об алкоголе, трупах и наркотиках в багажнике вызывают только раздражение, желание досмотреть авто, а заодно проверить водителя на алкоголь — кто знает, почему он такой веселый?

Как правильно. На все вопросы стоит отвечать коротко и по делу — это лучший способ продемонстрировать инспектору свою адекватность и разрядить атмосферу.

Ошибка 6. Ведут себя фамильярно

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Обращения вроде «командир», «начальник» воспринимаются как хамство и могут вызвать желание отправить водителя на медосвидетельствование — просто чтобы преподать урок.

Тем более не стоит пытаться добиться желаемого при помощи крепкого словца, даже если сотрудник сам ведет себя грубо и предвзято. Сцены перебранки на дороге способны собирать много лайков только в соцсетях.

В жизни грубость в разговоре с инспектором может квалифицироваться как хулиганство или публичное оскорбление при исполнении служебных обязанностей. По статье 319 УК РФ такое правонарушение наказывается штрафом до 40 тысяч рублей (либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года).

Как правильно. Сдерживайтесь и не переходите на личности, даже если инспектор ведет себя вызывающе. Напомните ему, что в соответствии с Административным регламентом ГИБДД вы рассчитываете на вежливое и тактичное обращение — во многих случаях этого бывает достаточно.

Если нет, позвоните по телефону доверия ГИБДД (телефон указан на автомобиле ДПС) и расскажите о произошедшем. В крайнем случае, лучше обратиться в суд с заявлением о признании действий инспектора незаконными, чем самому стать обвиняемым по статье УК.

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