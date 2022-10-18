Дул в трубочку неправильно — прав лишили незаконно! Как оспорить? — журнал За рулем

Дул в трубочку неправильно — прав лишили незаконно! Как оспорить?

Все нюансы процедуры проверки на состояние алкогольного опьянения разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Продувку» водителей на алкоголь должны проводить два раза с интервалом в 20 минут. Почему инспекторы не выполняют это требование? Можно ли оспорить лишение прав из-за нарушения процедуры?

Анвар, г. Казань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме
Госавтоинспекция за безопасность, но против снижения скорости и повсеместных камер

Вы спутали две процедуры, которые могут быть проведены при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, на основании статьи 27.12 КоАП РФ, а также соответствующих Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 года № 475.

  • Первая из них — освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Процедура проводится сотрудником Госавтоинспекции. Освидетельствование осуществляется однократно непосредственно в месте остановки транспортного средства с использованием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носителе.

Материалы по теме
Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школуШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Материалы по теме
ГИБДД проверит водителей особым образом

  • Вторая процедура — медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ее принципиальное отличие в том, что она проводится в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию, профильным врачом. Основания для проведения медицинского освидетельствования — отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, несогласие с его результатами либо наличие достаточных оснований полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отрицательный результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Материалы по теме
Техосмотр на дороге: что проверяют? Полный список неисправностей

В соответствии с Порядком проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), утвержденным приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 года № 933н, при проведении исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя положительным результатом исследования выдыхаемого воздуха считается наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Материалы по теме
Лишение прав за рамку-перевертыш — это законно?

При положительном результате первого исследования выдыхаемого воздуха через 15–20 минут после первого исследования проводится повторное исследование выдыхаемого воздуха.

Таким образом, если описанные условия и порядок нарушены не были, оснований для обжалования судебного решения не усматривается.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» и «За рулем»

Наше новое видео
Как собирают электромобили в России (видео)
Продвинутый кроссовер от 1 789 900 рублей: на чем сэкономили?
Жигули за 2 миллиона? А они этого стоят!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров202
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: