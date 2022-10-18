Все нюансы процедуры проверки на состояние алкогольного опьянения разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Продувку» водителей на алкоголь должны проводить два раза с интервалом в 20 минут. Почему инспекторы не выполняют это требование? Можно ли оспорить лишение прав из-за нарушения процедуры?

Анвар, г. Казань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Вы спутали две процедуры, которые могут быть проведены при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, на основании статьи 27.12 КоАП РФ, а также соответствующих Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 июня 2008 года № 475.

Первая из них — освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Процедура проводится сотрудником Госавтоинспекции. Освидетельствование осуществляется однократно непосредственно в месте остановки транспортного средства с использованием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носителе.

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Вторая процедура — медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ее принципиальное отличие в том, что она проводится в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию, профильным врачом. Основания для проведения медицинского освидетельствования — отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, несогласие с его результатами либо наличие достаточных оснований полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отрицательный результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения .

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В соответствии с Порядком проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), утвержденным приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 года № 933н, при проведении исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя положительным результатом исследования выдыхаемого воздуха считается наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

При положительном результате первого исследования выдыхаемого воздуха через 15–20 минут после первого исследования проводится повторное исследование выдыхаемого воздуха.

Таким образом, если описанные условия и порядок нарушены не были, оснований для обжалования судебного решения не усматривается.

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Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» и «За рулем»