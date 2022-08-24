Названы лекарства, запрещенные для водителей

Принимать их и садиться за руль — опасно: можно попасть в ДТП или лишиться прав.

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Как мы уже писали, МВД поддерживает идею маркировать специальным знаком лекарства, в составе которых есть алкоголь, наркотические и токсические вещества и которые нельзя принимать во время управления автомобилем и перед тем, как сесть за руль.

Это не только какие-то редкие лекарства, продающиеся по рецепту, но даже самые популярные и привычные препараты, которые есть к большинстве домашних аптечек. В их инструкциях сказано, что данные лекарства не рекомендуется принимать людям, управляющим транспортными средствами, но пишется это в инструкции, которые мало кто читает. Порой об опасности приема этих препаратов лишь упоминается вскользь. В итоге водитель рискует не только попасть в ДТП из-за действия препаратов, но и лишиться прав.

Глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков предлагает не дожидаться маркировки, а составить список не рекомендованных для водителей лекарств.

Но сперва, считают эксперты, нужно пересмотреть систему определения нетрезвости водителя.

«Есть масса лекарств, при обнаружении которых поставят опьянение. Антидепрессанты — почти все. Есть безрецептурные препараты, всякие антигриппины. Конечно, их надо маркировать, чтобы предупредить водителя. Но это не решит всех проблем. Надо совершенствовать диагностику опьянения. Наличие того или иного вещества в различных средах организма — не показатель того, что водитель в состоянии опьянения. Проблема в том, что некоторых веществ для опьянения нужно совсем немного. Концентрация некоторых из них может достигать тысячных грамма на литр. Сейчас определение наличия их в организме идет на уровне возможности вообще их определения. О количестве и говорить не приходится. Надо не столько установить, есть ли в организме те или иные вещества, сколько определить адекватность поведения человека при их наличии. То есть установить, действительно ли он в состоянии опьянения или нет», — цитирует РГ слова адвоката Сергея Радько.

Список популярных лекарств, которые не стоит принимать людям, садящимся за руль:

ТераФлю

Колдрекс

Колдакт Флю Плюс

Фервекс

Антигриппин-АНВИ

Ринза

Ибуклин

Парацетамол

Ибупрофен

АнвиМакс

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Но, как вы понимаете, это далеко не полный список — обязательно читайте противопоказания к приему лекарств. Найти их можно не только в инструкции из упаковки, но и в интернете.

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