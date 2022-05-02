Выпивали? 6 разводок ДПС при проверке на трезвость

Самая частая причина для остановки в праздники и выходные — тест на алкоголь. За вождение в пьяном виде лишают прав на 1,5–2 года. Чем и пользуются отдельные недобросовестные сотрудники ГИБДД, вымогая взятку.

Помните про презумпцию невиновности

Это главное правило, которое помогает не растеряться. Вы не обязаны доказывать инспектору, что не пили (ст. 1.5 КоАП РФ, «Презумпция невиновности»). Напротив, служитель закона обязан исключительно при помощи законных средств доказать, что вы нарушитель.

На какие вопросы отвечать не стоит?

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Если инспектор утверждает, что вы пьяны (на самом деле — нет), или начинает задавать вопросы: «Когда выпивали последний раз?», «Почему глаза какие-то странные?», «У вас вид уставший, почему?» и т.п., отвечайте: «Я не пью, чувствую себя нормально».

Запишите данные служебного удостоверения сотрудника, номер нагрудного знака и предупредите, что будете снимать происходящее на видеорегистратор или мобильный телефон. С уверенным в себе (и при этом вежливым) водителем большинству недобросовестных сотрудников связываться не захочется.

Сергей Смирнов, юрист

Комментарий эксперта

Говорите только по существу

«Недобросовестные инспекторы, как профессиональные психологи, умеют вычислить тех людей, кого можно „обработать“ и развести на взятку. Излишне „задушевный“ разговор даст возможность нащупать ваши „слабости“ и оказать психологическое давление».

Разводка 1. «Дыхните еще раз!»

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Этот «развод» обычно применяют к тем автолюбителям, которые в ходе «задушевной» беседы сообщили, что вчера на даче выпили «чисто символический» фужер. Инспектор рассчитывает, что водитель, несколько раз подув в один и тот же мундштук, все-таки «надышит» нужное количество промилле. Аргумент — «предыдущая проба оказалась некачественной».

Что делать? Вы имеете право «дунуть» в алкотестер один раз. После этого вас должны ознакомить с показаниями на экране прибора. Фиксируется именно этот, единственный результат, а не максимальный из трех.

Разводка 2. Использование «левого» алкотестера

Этот трюк проделывают с теми, кто опасается подписывать бумаги и считает, что выписанный протокол об отстранении от управления ТС равно «виновен». Коррупционер предлагает пройти «предварительное» тестирование на своем алкотестере — дескать, если все в порядке, тогда и оформлять ничего не будем. Такой прибор, как правило, заранее настроен так, что показывает повышенное количество алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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Что делать? Не соглашайтесь ни на какое «пробное» тестирование. Требуйте, чтобы инспектор действовал строго в соответствии с законом.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

«Вы должны не бояться, а требовать составления протокола!

«Предложения „просто дунуть в трубочку“ (а также „в ладошку, в фуражку“) незаконны, без составления протокола об отстранении от управления ТС сотрудник ГИБДД не имеет права начинать проверку на состояние алкогольного опьянения. Этого делать ни в коем случае не стоит. Правильный ответ: „Хотите проверить? Составляйте протокол в присутствии двух понятых под видеозапись“. Ведь для проведения проверки у сотрудника ГИБДД должны быть очень веские основания. Начальство его по голове не погладит, если он без достаточных оснований начнет отстранять водителя от управления. Кроме того, составление документов — это серьезная потеря времени. Поэтому, как только водитель начинает сам требовать составления протокола, в большинстве случаев недобросовестный сотрудник ГИБДД теряет к нему интерес».

Перед тестированием убедитесь, что алкотестер исправен:

попросите инспектора показать вам копию сертификата соответствия на прибор (она должна быть заверена печатью) и пломбу;

ознакомьтесь с оригиналом свидетельства о поверке алкотестера или записи о поверке в паспорте алкотестера (с момента поверки не должно пройти больше года). На документе с печатью должен быть указан номер прибора.

алкотестер должен обязательно выводить чек (бумажный носитель, на котором указаны результаты освидетельствования).

Если инспектор оказывается предъявить разрешительную документацию, отказывайтесь от освидетельствования на месте и требуйте медосвидетельствования в поликлинике.

Разводка 3. Мундштук со спиртом

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Этот прием рассчитан на тех, кто расслабился, убедившись, что алкотестер имеет все разрешительные документы. Пока один инспектор отвлекает водителя, второй через шприц вводит в одноразовый мундштук немного спирта. Прибор при «продувке» показывает повышенное содержание спирта в воздухе… — и ошарашенный водитель «готов» к дальнейшей «обработке».

Что делать? Внимательно осматривайте мундштук. На упаковке не должно быть повреждений. Снять упаковку должны в вашем присутствии. Конденсат внутри упаковки — серьезный повод попросить замены мундштука.

Разводка 4. Подмена «чека»

Разновидность предыдущей схемы. Недобросовестный сотрудник заранее «задувает» (например, с помощью того же шприца) в мундштук этанол. После чего отключает прибор от принтера. Ничего не подозревающий водитель дует в прибор, сразу после этого прибор подключают к принтеру… — и распечатывается результат предыдущего «пьяного» теста.

Что делать? Будьте внимательны — время, указанное на распечатке результатов тестирования (чеке), должно соответствовать времени проведения освидетельствования. Перед тем как дуть, обратите внимание на табло прибора — на нем должна быть марка алкотестера, текущая дата и время.

Разводка 5. «Подправленный» протокол

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Эта «схема» срабатывает с невнимательными автолюбителями. Освидетельствование показало, что водитель трезв. В акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в графе «показания прибора» стоит «0», а в графе «результат освидетельствования» не записано ничего. Кто знает, может, так и надо?

В руках коррумпированного сотрудника «0» позже может превратиться, допустим, в 0,2 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. А в графе «результат медосвидетельствования» появляется надпись «согласен». Незадачливый водитель вскоре узнает, что ему предстоит лишиться прав на срок до 2 лет и заплатить штраф в 30 тыс. рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Используется такая схема для повышения «показателей продуктивности».

Что делать? Всегда берите копию акта. С помощью этого документа вы сможете защитить себя в суде и привлечь махинатора к ответственности.

Разводка 6. Оформление документов без вашего присутствия

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На эту удочку попадаются излишне доверчивые и спешащие водители. Освидетельствование на месте пройдено, результат отрицательный, и недобросовестные сотрудники разыгрывают настоящий спектакль: извиняются, предлагают помощь, просят не жаловаться на них и т.п. и заодно просят подписать незаполненный бланк — мол, вы и так из-за нас много времени потеряли.

Водитель «тает», подписывает… а потом оказывается, что подписал он «Отказ от медицинского освидетельствования». За что предусмотрено наказание — лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тыс. рублей.

Такая махинация встречается редко, но надо о ней помнить и быть начеку.

Что делать? Подписывайте только заполненные документы. Перед подписанием внимательно их читайте. Если вы считаете, что в процессе оформления документов инспектор не соблюдает предусмотренный регламент, напишите о своем несогласии в протоколе. В пустых строках «рисуйте» букву Z. Или напишите в протоколе: «Протокол предоставлен мне незаполненным/заполненным частично. Готов дать более подробные объяснения в суде».

Лучший способ не стать жертвой развода — знать и соблюдать закон

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1. Не садитесь за руль даже после глотка пива — тогда вам не придется искать «общий язык» со взяточником.

2. Знайте свои права и обязанности — тогда вас будет трудно «подловить». Проверка на состояние алкогольного опьянения должна проходить по схеме: составление протокола об отстранении от управления ТС — освидетельствование у инспектора ДПС на месте — медосвидетельствование в медучреждении.

3. При возникновении сомнений отказывайтесь от освидетельствования на месте и требуйте медосвидетельствования в медучреждении.

4. Помните, что отказ от освидетельствования на месте никак не наказуем. А вот отказ от медосвидетельствования влечет за собой такое же наказание, как и при доказанном состоянии опьянения. Поэтому, подписывая «отказ», будьте внимательны, убедитесь, от какой именно процедуры вы отказываетесь.

5. Снимайте происходящее на смартфон и помните, что инспектор также должен производить видеозапись или пригласить двух понятых.

Напоминаем, что в багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».

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Фото: depositphotos.com и «За рулем»