ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,.. что такое промилле?

Зачем придумали промилле и что в них измеряется (помимо уровня алкоголя у водителей)?

Промилле – это одна тысячная часть чего-либо: 1/1000 (лат. pro mille — за тысячу).

Промилле обозначают вот таким символом: ‰.

Промилле – ближайший родственник процента. У них даже обозначения похожи. Однако перепутать их сложно: количество кружочков в обозначении соответствует числу нулей в соответствующей дроби. У процента два кружочка (1/100), а у промилле – три (1/1000).

Очевидно, что 1‰ = 0,1%.

Кстати, если процент – мужского рода, то промилле – непонятно какого: и женского, и среднего. В словарях пишут так:

промилле, нескл., ж. и с. (ед. измер.) ‰

Что можно измерять в промилле? Вообще говоря, что угодно. Хоть число блондинок в учреждении. Например, если на 120 сотрудников приходится 6 блондинок, то это составляет 50‰…

К сожалению, часто приходится читать, что промилле, мол, придумали специально для оценки опьянения водителей. Но это – полная чепуха. С таким же успехом можно сказать, что килограммы придуманы исключительно для взвешивания автомобилей.

Промилле действительно используют при замерах содержанияалкоголя в крови водителей, но это лишь одна из областей применения этой единицы. Например, железнодорожники часто применяют промилле для указания уклона рельсового пути. Уклон в 3‰ означает, что поезд, проехав 1 км, опустится на 3 м.

P.S. И еще пару слов про алкоголь, раз уж промилле часто связывают именно с ним. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе обычно измеряют в миллиграммах на литр. Промилле и мг/л – совершенно разные вещи. Считают, что если в крови водителя 1‰ алкоголя, то в его выдохе концентрация составит 0,45 мг/л.