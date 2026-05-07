Как летние пробки убивают двигатель

Эксперт Васильев: как избежать перегрева и поломки двигателя в летних пробках

Двигатель в летних пробках страдает не только от перегрева, уверен автоэксперт Егор Васильев. Специалист по контраварийному вождению перечислил целый ряд скрытых угроз: от забитых после зимы радиаторов до неподходящего топлива.

По словам эксперта, в пробке мотор работает в тяжелом тепловом режиме с плохим обдувом. Поэтому летом особенно остро проявляются две базовые проблемы – перегрев и нарушение смазки. Водителю стоит проверить систему охлаждения заранее, а не ждать первых признаков беды.

"Если речь идет о перегреве, необходимо прочистить радиаторы системы охлаждения. Очень часто за зиму они забиваются грязью, которая застывает и превращается почти в цемент, из-за чего теплообмен становится намного хуже. Радиатор необязательно снимать, но нужно посмотреть его состояние и аккуратно промыть, не повредив ламели. Если в автомобиле стоит пакет радиаторов – кондиционера, охлаждения, коробки передач, – важно проверить чистоту и между ними", – пояснил Васильев.

Промывка радиаторов – только половина дела, предупреждает эксперт. Если в системе есть неисправности, одной этой меры недостаточно. Уровень охлаждающей жидкости и корректная работа термостата напрямую определяют, не будет ли мотор перегреваться в пробке. Даже небольшой сбой циркуляции способен держать двигатель в состоянии теплового стресса, что сильно ускоряет износ.

"В обязательном порядке нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и работу термостата. Он может закиснуть в режиме циркуляции только по малому кругу или в промежуточном положении. В такой ситуации мотор все время будет находиться в состоянии теплового стресса. Это быстро приводит к его износу и выходу из строя", – отметил Васильев.

Еще один важный момент – масло. В пробках оно работает с повышенной нагрузкой, и воспринимать его как вечную жидкость нельзя. Эксперт напомнил: масло изнашивается так же, как любая деталь двигателя. Когда оно теряет свойства, страдает не только качество смазки, но и давление в системе.

"Уровень масла должен быть достаточным, а менять его желательно каждые 8-10 тысяч километров, даже если автопроизводитель допускает больший интервал. Масло для двигателя – это такая же деталь, которая изнашивается и берет на себя нагрузку. Когда оно теряет свойства, появляется взвесь, которую масляный фильтр не всегда забирает. Из-за этого ускоряется износ в парах трения шатунно-поршневого механизма, появляются задиры и снижается общее давление масла", – предупредил специалист.

Поведение на дороге

Следить, по мнению Васильева, нужно не только за обслуживанием, но и за своим стилем вождения. В пробке опасны утечки антифриза или масла – быстро потерять жидкость и получить серьезные последствия очень легко. Также не стоит резко ускоряться после долгого стояния, переводя двигатель из одного режима в другой рывком.

"Нужно смотреть, чтобы из автомобиля не тек антифриз и не уходило масло, потому что в пробке такие потери могут оказаться фатальными. После долгого стояния не стоит сразу резко нажимать на газ и доводить обороты до предельных значений. Резкие скачки оборотов могут спровоцировать ускоренный износ. В отдельных случаях это приводит даже к выходу из строя элементов автомобиля", – указал эксперт.

Вредные эксперименты с топливом

Отдельно разговор зашел про желание сэкономить на бензине. По словам эксперта, попытки залить топливо с неподходящим октановым числом могут навредить мотору. Современные системы коррекции зажигания не всегда способны компенсировать такую замену.

"Если двигатель рассчитан на 95-й бензин, не нужно заливать 92-й. Степень сжатия в моторе просчитана под определенный вид топлива, и системы коррекции угла опережения зажигания не всегда справляются. Топливо должно быть правильным, а заправляться желательно на АЗС без проблем с качеством. Сомнительные заправки у дороги и топливо из канистры лучше не использовать", – заключил Васильев.