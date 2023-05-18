Тест на алкоголь по-новому – как сейчас проверяют водителей

Новые правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения начали действовать 1 марта 2023 года и будут актуальны шесть лет — до 1 марта 2029 года. И вот как изменилась процедура проверки.

Кого теперь проверяют?

Основания для освидетельствования водителя остались прежними: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица, неустойчивость тела, не соответствующее обстановке поведение. Кроме того, проверять на опьянение будут водителей, которые спровоцировали ДТП с пострадавшими (в отношении таких лиц обычно выносят определение о возбуждении дела по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Прежними остались и допустимые нормы содержания алкоголя в крови: если в литре выдыхаемого воздуха содержится больше 0,16 мг этилового спирта, водитель считается нетрезвым.

Шаг 1. Отстранение от управления ТС

Прежде чем предлагать «дунуть в трубочку», инспектор, как и прежде, обязан отстранить вас от управления автомобилем. И составить соответствующий протокол, в котором будут указаны основания для отстранения, место и время, сведения об инспекторе (ФИО, должность, звание), сведения о ТС и водителе.

Что изменилось? Если раньше отстранять от управления ТС можно было только в присутствии двух понятых, то сейчас инспектор имеет право выбора: приглашать понятых или ограничиться видеосъемкой. Позже видеозапись можно будет использовать в суде.

Шаг 2. Ознакомление водителя с процедурой и демонстрация алкотестера

Инспектор ГИБДД должен объяснить водителю, как проводится процедура освидетельствования на месте, и дать водителю возможность убедиться в том, что алкотестер показывает корректные данные.

Для этого до 1 марта 2023 года водитель имел право:

посмотреть свидетельство о поверке алкотестера или запись о поверке в паспорте алкотестера. (Эти документы служили доказательством, что точность работы прибора была проверена.)

убедиться в целостности пломбы и наличии клейма государственного поверителя на алкотестере.

Что изменилось?

Сотрудник ГИБДД больше не обязан показывать водителю клеймо, свидетельство о поверке алкотестера или его паспорт. Водителя будут только информировать о «наличии сведений о результатах поверки средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений». Хотя, конечно, поверки алкотестеров будут проходить, как и прежде.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Сомневаетесь в исправности алкотестера – требуйте медосвидетельствования

– Надо понимать, что принципиально процедура проверки не изменилась.

Само по себе свидетельство о поверке алкотестера и раньше ничего не гарантировало. Документ может быть в порядке, а сам прибор в данный момент неисправен (например, из-за погодных условий).

Поэтому если у водителя есть сомнения в технической исправности алкотестера, он может не согласиться с этими показаниями и требовать направления на медосвидетельствование.

Шаг 3. Освидетельствование на месте

До процедуры алкотестер должен быть выключен. Обратите внимание: одноразовый мундштук должен находиться в целой упаковке. Снять упаковку должны в вашем присутствии. Увидели внутри упаковки конденсат? Просите заменить мундштук – результат может оказаться неверным.

Перед тем как дуть, обратите внимание на табло прибора – на нем должна быть марка алкотестера, текущие дата и время. Выдыхайте до звукового сигнала.

Результаты должны показать вам и снять на видео (либо показать понятым) на мониторе прибора. Будьте внимательны – время, указанное на распечатке результатов тестирования (чеке), должно соответствовать времени проведения освидетельствования. Любая техника может дать сбой. Редко, но бывает, что принтер распечатывает результат предыдущего теста. А если он был «пьяный»?

Что изменилось? Сотрудник ГИБДД в ходе освидетельствования может пригласить двух понятых, а может ограничиться видеосъемкой.

Шаг 4. Внимательно прочитайте акт освидетельствования

Если в графе «показания прибора» записано «ноль», значит в графе «результат освидетельствования» должно быть указано: «Не установлено состояние алкогольного опьянения». Пустой графа оставаться не должна – во избежание разного рода недоразумений. Обязательно возьмите копию акта.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Не согласны – не подписывайте акт!

– Если вы знаете свои права, вероятность того, что проверка на месте будет проведена неправильно, сводится к нулю. Частая ошибка: водитель не согласен с показанием алкотестера, однако в акте освидетельствования, который составляется после «продувки», машинально ставит свою подпись. А ведь там уже пропечатано «согласен»... Просите направить вас на медосвидетельствование не подписывая акт.

Когда может понадобиться медосвидетельствование в поликлинике?

Если освидетельствование на месте показало наличие алкоголя в крови, а вы уверены в своей трезвости. Указывайте в протоколе, что вы не согласны с результатами освидетельствования на месте и, не подписывая акт освидетельствования, требуйте проведения медосвидетельствования в поликлинике.

Если у инспектора есть веские основания полагать, что водитель чем-то опьянен, несмотря на отрицательный результат освидетельствования на месте.

Если водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте.

Что изменилось? Новые правила обязывают сотрудников ГИБДД отвезти водителя на медицинское освидетельствование, если они его направили на эту процедуру (на практике так было и раньше, просто сейчас это закрепили законодательно). Если медосвидетельствование показывает, что водитель трезвый, то инспектор ДПС обязан отвезти его назад к автомобилю.

Важно. От процедуры освидетельствования на месте водитель может отказаться, заявив о своём желании пройти медосвидетельствование. Никаких последствий это не влечет. А вот отказ от медосвидетельствования карается штрафом 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Будьте внимательны!