Неправильный штраф: эксперт о наказании за превышение средней скорости

Юрист Славнов указал на неправомерность штрафа за превышение средней скорости

Автовладельцев нужно наказывать за конкретное нарушение Правил дорожного движения, тем более что в России на самых опасных участках трасс, где происходит большое количество аварий, установлены камеры видеофиксации. Таким мнением поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

Выписывать штраф за то, что водитель нарушил скоростной режим на каком-то 20-километровом участке дороги – неправильно, убежден эксперт.

«Например, трасса Москва - Санкт-Петербург, человек гонит, а потом останавливается на заправке. Машину заправил – всe, средняя скорость у него уменьшилась. Поэтому я тоже против средних скоростей, это не пойми чего. Нарушил на определенном участке – тогда будьте любезны уплатить штраф, а не то что где-то камера рассчитала», – категоричен в своем мнении эксперт.

Напомним, правительственная комиссия ранее не поддержала законопроект властей Ямало-Ненецкого автономного округа, предусматривающий возвращение штрафов за превышение средней скорости между несколькими камерами.

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Источник: russian.rt.com