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Нарушать стали меньше? В РФ фиксируют снижение прироста штрафов с видеокамер

В России замедлилась динамика штрафов за нарушения ПДД с дорожных видеокамер

Прирост числа штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), вынесенных с помощью стационарных комплексов фотовидеофиксации, замедлился в России по итогам 2024 года и составил всего 7,2%. В период с 2019 по 2023 годы эта динамика была в пределах 10-20% в год. Такие данные обнародовали в МВД РФ.

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Всего за прошлый год вынесено 237 млн постановлений.

«Прирост штрафных постановлений замедлился из-за запуска с 1 сентября 2024 года масштабной реформы системы фотовидеофиксации», – пишут СМИ со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Размещение камер, а также правила их обозначений на дорогах произведено в рамках изменений в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности». При этом в некоторых регионах отключили и демонтировали часть камер из-за несоответствия новым требованиям.

Эксперты подчеркивают, что из-за нововведений у властей субъектов РФ возникли сложности с согласованием мест установки комплексов фото- и видеофиксации. Основные очаги аварийности ранее «прикрытые» дорожными камерами, заменили на новые, но их стало меньше.

До 1 сентября 2024 года операторы фотовидеофиксации занимались инвентаризацией и перестановкой комплексов, на этом фоне динамика вынесения штрафов по итогам года сократилась, объяснили в экспертном сообществе.

Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:mos.ru
Количество просмотров 11
11.02.2025 
Фото:mos.ru
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