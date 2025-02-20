В Сети горячо обсуждают очередное повышение штрафа — мнения разделились

Эксперт Шкуматов раскритиковал идею еще увеличить штраф за непристегнутый ремень

Сумма штрафа в размере 1,5 тыс. рублей за непристегнутый ремень абсолютно адекватная, учитывая, что по этому наказанию нет никаких ограничений. Такое мнение выразил руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«У нас нет никаких ограничений по количеству этих штрафов. То есть человек проехался под десятком камер и собрал штрафов на 15 тыс. рублей. Это несправедливо – это одно и то же нарушение. А теперь хотят, чтобы это было 30 тыс.? Это безумие» – убежден эксперт.

Шкуматов напомнил, что буквально месяц назад повысили штраф за непристегнутый ремень, и теперь снова хотят его увеличить. В настоящее время используют дорожные камеры фото- и видеофиксации нарушений. В том числе и случаи с непристегнутым ремнем водителя и переднего пассажира.

«Пассажиры на заднем сиденье камерам не видны, и я думаю, многие из них не пристегиваются. Чтобы выписать им штраф, нужен более классический метод фиксации с участием инспектора ГАИ», – подытожил эксперт.

Напомним, инициатором законопроекта об увеличении размера штрафа за управление транспортным средством или перевозку пассажиров без пристегнутого ремня безопасности стал руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

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Источник: russian.rt.com