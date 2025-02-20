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В Сети горячо обсуждают очередное повышение штрафа — мнения разделились

Эксперт Шкуматов раскритиковал идею еще увеличить штраф за непристегнутый ремень

Сумма штрафа в размере 1,5 тыс. рублей за непристегнутый ремень абсолютно адекватная, учитывая, что по этому наказанию нет никаких ограничений. Такое мнение выразил руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

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«У нас нет никаких ограничений по количеству этих штрафов. То есть человек проехался под десятком камер и собрал штрафов на 15 тыс. рублей. Это несправедливо – это одно и то же нарушение. А теперь хотят, чтобы это было 30 тыс.? Это безумие» – убежден эксперт.

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Шкуматов напомнил, что буквально месяц назад повысили штраф за непристегнутый ремень, и теперь снова хотят его увеличить. В настоящее время используют дорожные камеры фото- и видеофиксации нарушений. В том числе и случаи с непристегнутым ремнем водителя и переднего пассажира.

«Пассажиры на заднем сиденье камерам не видны, и я думаю, многие из них не пристегиваются. Чтобы выписать им штраф, нужен более классический метод фиксации с участием инспектора ГАИ», – подытожил эксперт.

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Напомним, инициатором законопроекта об увеличении размера штрафа за управление транспортным средством или перевозку пассажиров без пристегнутого ремня безопасности стал руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Источник: russian.rt.com

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Фото:
«За рулем»
20.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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