Водителей не будут штрафовать за долгий проезд по этой федеральной трассе

Автодор с 17 февраля отменил штраф за задержку на трассе М-11 «Нева»

Штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с федеральной трассы М-11 «Нева» при общей длине маршрута менее 50 км отменяются. Сообщение об этом появилось на сайте государственной компании.

«Государственной компанией "Автодор" внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Это позволит с 17 февраля 2025 года отменить правило максимального тарифа при нахождении более 2-х часов между пунктами въезда и выезда с трассы при общей длине маршрута менее 50 км», – говорится в тексте сообщения.

Введенные штрафы призваны бороться с мошенниками, уклоняющимися от оплаты проезда. Если водители ошибочно оплатили проезд по максимальному тарифу наличными или по банковской карте, им следует обратиться к оператору платного участка.

Нужно предоставить талон и/или информацию о времени, месте въезда на платный участок, марке, указать госномер транспортного средства, а также предъявить чеки, подтверждающие использование инфраструктуры дороги, советуют в компании.

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Источник: tass.ru