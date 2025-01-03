Платная дорога против бесплатной: сколько сэкономим в рублях и минутах
Новые дороги – это всегда хорошо. Даже платные, которыми пользуются далеко не все водители. Ведь они забирают на себя часть трафика, и свободнее становятся бесплатные трассы. Да и платники бывают разными. Например, вряд ли кто-то сейчас поедет в отпуск на юг, сознательно минуя М‑4 Дон. Потери времени и нервов окажутся очень большими.
С другими направлениями не всё так однозначно, и мы решили обкатать их на собственном опыте.
М‑10 против М‑11
Во второй половине 2019 года были сданы последние участки трассы М‑11 Нева. Однако 55‑километровый участок вокруг Твери по-прежнему проходил по бесплатной дороге М‑10. Его платный дублер заработал только летом 2024‑го.
Пресс-релиз «Автодора» гласит, что новый отрезок длиной 62 км позволит сэкономить 30–50 минут.
Для начала посчитаем теоретически. При разрешенной скорости 130 км/ч платный обход проезжается за полчаса. Значит, на бесплатный должно уходить 60–80 минут. Но не спешите с выводами.
Даже до открытия платной альтернативы реконструированный обход Твери (2–3 полосы в каждую сторону) вполне справлялся с потоком. Из 14 светофоров всего один установлен на перекрестке. Остальные пешеходные, практически всегда горящие зеленым. Разрешенная скорость почти на всём протяжении 90 км/ч. Пробки случались только в случае аварий или ремонта.
Зато на бесплатном участке много АЗС всех основных сетей. В отличие от расположенных на платнике, очередей на них нет. На пути между двумя столицами, если не хватает одного бака, было удобно заправиться именно около Твери.
Проверили два маршрута точными замерами. Бесплатный обход – 55 км и 34 минуты в пути, платный – 62 км и 29 минут. За экономию 5 минут нужно заплатить 540 рублей. Плюс за лишнее топливо, сожженное на скорости 130 км/ч вместо 90.
Стало интересно: может, и вся М‑11 не дает ощутимой экономии времени? По ней между двумя условными точками дорога заняла 5,5 ч при скорости 130 км/ч. Стоимость проезда – 3910–4850 рублей в зависимости от времени суток и дня недели.
Тот же путь по бесплатной трассе М‑10 отнял 8 ч. Асфальт идеальный, ремонтов нет, инфраструктура обширная. Деньги сэкономите не только на оплате проезда, но и на топливе. Причем ощутимо: для среднеразмерного кроссовера – около 1000 рублей. Лично для меня при отсутствии спешки выбор очевиден – во всяком случае, в летнее время вне часа пик.
Но каждый решает для себя сам. Кто-то ограничен во времени. Кому-то при поездке с маленьким ребенком и 10 минут на вес золота. Кого-то нервирует «рваный» скоростной режим и обилие камер на М‑10.
Заправиться надо
В середине ноября 2024 года на трассе М‑11 открылись две самые большие в России многофункциональные зоны. Они расположены на обходе Твери и компенсируют обилие АЗС на бесплатном отрезке. На каждой МФЗ – 24 колонки и все сопутствующие удобства.
Но глобально инфраструктуру трассы они не улучшили. Между заправками на М‑11 минимум 50 км, максимум – больше 110 км. Некоторые до сих пор контейнерные.
На М‑12 АЗС расположены примерно с такими же интервалами. На этой магистрали мне наглядно продемонстрировали, что за современным фасадом в России запросто могут оставаться технологии каменного века. На заправке Татнефть радостно сообщили, что на период слива топлива они закрыты полностью. Минут на 20–30. В Москве и области давно уже блокируют только тот сорт, который сливают в данный момент. До следующей заправки больше 60 км, и на этом перегоне стоял один «обсохший» бедолага.
Как обстоят дела на трассе М-12 «Восток» и М-5 «Урал», мы еще расскажем. Заходите почаще!
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