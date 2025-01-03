Платная дорога против бесплатной: сколько сэкономим в рублях и минутах

«За рулем» проверил новый обход Твери на трассе М-11 «Нева»

Новые дороги – это всегда хорошо. Даже платные, которыми пользуются далеко не все водители. Ведь они забирают на себя часть трафика, и свободнее становятся бесплатные трассы. Да и платники бывают разными. Например, вряд ли кто-то сейчас поедет в отпуск на юг, сознательно минуя М‑4 Дон. Потери времени и нервов ­окажутся очень большими.

С другими направлениями не всё так однозначно, и мы решили обкатать их на собственном опыте.

М‑10 против М‑11

Во второй половине 2019 года были сданы последние участки трассы М‑11 Нева. Однако 55‑километровый участок вокруг Твери по-прежнему проходил по бесплатной дороге М‑10. Его платный дублер заработал только летом 2024‑го.

Пресс-релиз «Автодора» гласит, что новый отрезок длиной 62 км позволит сэкономить 30–50 минут.

Для начала посчитаем теоретически. При разрешенной скорости 130 км/ч платный обход проезжается за полчаса. Значит, на бесплатный должно уходить 60–80 минут. Но не спешите с выводами.

Даже до открытия платной альтернативы реконструированный обход Твери (2–3 полосы в каждую сторону) вполне справлялся с потоком. Из 14 светофоров всего один установлен на перекрестке. Остальные пешеходные, практически всегда горящие зеленым. Разрешенная скорость почти на всём протяжении 90 км/ч. Пробки случались только в случае аварий или ремонта.

Зато на бесплатном участке много АЗС всех основных сетей. В отличие от расположенных на платнике, очередей на них нет. На пути между двумя столицами, если не хватает одного бака, было удобно заправиться именно около Твери.

Бесплатный обход Твери и прежде не представлял больших проблем для проезда. О заявляемой экономии 30–50 минут по платной ­альтернативе и речи нет.

Проверили два маршрута точными замерами. Бесплатный обход – 55 км и 34 минуты в пути, платный – 62 км и 29 минут. За экономию 5 минут нужно заплатить 540 рублей. Плюс за лишнее топливо, сожженное на скорости 130 км/ч вместо 90.

Стало интересно: может, и вся М‑11 не дает ощутимой экономии времени? По ней между двумя условными точками дорога заняла 5,5 ч при скорости 130 км/ч. Стоимость проезда – 3910–4850 рублей в зависимости от времени суток и дня недели.

Тот же путь по бесплатной трассе М‑10 отнял 8 ч. Асфальт идеальный, ремонтов нет, инфраструктура обширная. Деньги сэкономите не только на оплате проезда, но и на топливе. Причем ощутимо: для среднеразмерного кроссовера – около 1000 рублей . Лично для меня при отсутствии спешки выбор очевиден – во всяком случае, в летнее время вне часа пик.

Но каждый решает для себя сам. Кто-то ограничен во времени. Кому-то при поездке с маленьким ребенком и 10 минут на вес золота. Кого-то нервирует «рваный» скоростной режим и обилие камер на М‑10.

Заправиться надо

В середине ноября 2024 года на трассе М‑11 открылись две самые большие в России многофункциональные зоны. Они расположены на обходе Твери и компенсируют обилие АЗС на бесплатном отрезке. На каждой МФЗ – 24 колонки и все сопутствующие удобства.

На трассе М‑11 открыли две самые большие в России многофункциональные зоны.

Но глобально инфраструктуру трассы они не улучшили. Между заправками на М‑11 минимум 50 км, максимум – больше 110 км. Некоторые до сих пор контейнерные.

На М‑12 АЗС расположены примерно с такими же интервалами. На этой магистрали мне наглядно продемонстрировали, что за современным фасадом в России запросто могут оставаться технологии каменного века. На заправке Татнефть радостно сообщили, что на период слива топлива они закрыты полностью. Минут на 20–30. В Москве и области давно уже блокируют только тот сорт, который сливают в данный момент. До следующей заправки больше 60 км, и на этом перегоне стоял один «обсохший» бедолага.

Как обстоят дела на трассе М-12 «Восток» и М-5 «Урал», мы еще расскажем. Заходите почаще!