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Участок трассы от Москвы до Казани оборудуют 32 многофункциональными зонами

Хуснуллин: На трассе М-12 «Восток» открылись новые многофункциональные зоны

Новые многофункциональные зоны (МФЗ) дорожного сервиса появились на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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Он подчеркнул, что в России в последние годы успешно реализуются амбициозные проекты в дорожной отрасли. Речь идет не только о строительстве комфортных и безопасных магистралей, но и о формировании и внедрении концепций по предоставлению услуг для всех участников дорожного движения.

«Так, на 483-м км федеральной скоростной трассы М-12 "Восток" открылись две зеркальные многофункциональные зоны придорожного сервиса. Площадь каждого здания с террасой, торговым залом и кафе составляет около 500 кв. м, к тому же в каждом из них созданы условия и для маломобильных групп населения. Также на территориях этих объектов расположены АЗС, детские площадки, молельные комнаты, душевые и прачечные», – перечислил вице-премьер.

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На территориях новых МФЗ все транспортные потоки разделены, есть удобные парковки для легковых и грузовых автомобилей, выделены отдельные зоны для пассажирского транспорта, а для пешеходов – комфортная среда. В перспективе на участке магистрали от Москвы до Казани откроют 32 МФЗ, подчеркнул Хуснуллин.

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Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 18
29.11.2024 
Фото:Wikimedia
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