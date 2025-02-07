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Штрафы за «медленный проезд» по платной трассе отменят, но не спешите радоваться

Кадаков: странно, что отмены штрафа за «медленный проезд» нужно ждать так долго

Как ранее сообщал «За рулем», государственная компания «Автодор» отменила штрафы за медленный проезд по платной трассе, которые действовали при нарушении пресловутого «правила двух часов». Напомним, при нахождении между пунктами въезда и выезда на участке менее 50 км в течение более двух часов оплачивать проезд надлежало по максимальному тарифу, составляющему около 5 тысяч рублей.

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В госкомпании пояснили, что на трассе М-11 «Нева» внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения применения мошеннических схем, а также «попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа» на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Но есть важный нюанс: отмена «правила двух часов» произойдет только 17 февраля.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Очевидно, что общественный резонанс сыграл свою роль. Такое только у нас бывает: заезжаешь на разрекламированные многофункциональные АЗС – заправиться, поесть, отдохнуть – а тебе прилетает штраф около 5000 рублей (оплата проезда по максимальному тарифу) за слишком долгое нахождение на трассе. Странно, что для отмены этого бреда нужно ждать до 17 февраля.

Напомним, правило двух часов было введено против мошенников, уклонявшихся от оплаты проезда: автомобилистам, тратившим более двух часов на проезд участка длиной менее 50 км, вменялась обязанность оплачивать максимальный тариф.

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Но от этого начали страдать добропорядочные водители: в конце января 2025 года получила широкую огласку история о водителе грузовика, который на новом 30-километровом обходе Твери задержался на АЗС – и вместо 420 рублей заплатил 5184 рубля. По поводу решения проблемы «правила двух часов» на М-11 в Минтранс обращалась депутат Госдумы Надежда Школкина.

Источник: Максим Кадаков, Грузовики и вообще

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Фото:Алексей Зотов/ТАСС
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Фото:Алексей Зотов/ТАСС
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