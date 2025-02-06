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Как вернуть деньги за ошибочно оплаченный проезд трассы

«Автодор» отменил правило двух часов для маршрута протяженностью менее 50 км

Госкомпания «Автодор» упразднила «правило двух часов» для коротких маршрутов на трассе М-11 «Нева». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Государственной компанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 «Нева» на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении компании.

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Таким образом, с 17 февраля правило максимального тарифа при нахождении более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы прекратит свое действие, если протяженность маршрута составляет менее 50 км. Отмечается, что указанное правило ввели с целью борьбы с мошенниками, уклоняющихся от оплаты за проезд.

«Если вы ошибочно оплатили проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, вам следует обратиться к оператору платного участка. Необходимо предоставить талон и/или информацию о времени, месте въезда на платный участок, марке, ГРНЗ транспортного средства, а также чеки, подтверждающие использование инфраструктуры дороги. Соблюдайте правила проезда и нахождения на скоростных дорогах», – уточнили в «Автодоре».

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До этого временной интервал для проезда большинства отрезков трассы составлял один час, после которого плата за проезд взималась по максимальному тарифу – до 5000 рублей и больше, независимо от причин остановки.

В «Автодоре» заверили, что продолжится мониторинг ситуации с целью повышения качества предоставляемого сервиса с учетом интересов пользователей.

Источник: t.me/avtodorgk

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 101
06.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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