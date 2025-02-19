Размер этого штрафа для автовладельцев может увеличиться — внесен законопроект

В Госдуме хотят увеличить сумму штраф за непристегнутый ремень безопасности

Законопроект об увеличении размера штрафа за управление транспортным средством или перевозку пассажиров без пристегнутого ремня безопасности внесет в Госдуму руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, в котором предлагается увеличить с 1,5 до 3 тысяч рублей штраф за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, мотоциклом без мотошлема, а также запретить продажу в России заглушек ремня безопасности автомобиля», – говорится в сообщении.

Соавтором законопроектов выступил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Законопроектом предлагаются поправки в статью 12.6 (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В настоящее время сумма штрафа за непристегнутый ремень и перевозку непристегнутых пассажиров, а также за управление мотоциклом или мопедом, перевозку на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 1 января 2025 года штраф увеличили с одной до полутора тысяч рублей, но авторы законопроекта считают такую меру недостаточной.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: pnp.ru