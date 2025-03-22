Грузовой беспилотный самолет для перевозки одной тонны груза выполнил первый полет
Первый испытательный полет большого грузового беспилотного транспортного самолета TP1000 успешно прошел в Китае. Беспилотник создали специалисты компании Yitong UAV Systems, аппарат имеет вес полезной нагрузки в одну тонну с возможностью десантирования.
Взлетный вес TP1000 составляет 3,3 тонны, он способен преодолевать расстояние в 1000 км с полной загрузкой, объем грузового отсека – 7 куб. метров.
Первый полет продолжался 26 минут, и на протяжении этого времени все показатели беспилотника были стабильными. Функционал аппарата и его эффективность в полной мере подтвердили ожидания разработчиков.
В ходе полета беспилотник продемонстрировал не только превосходную устойчивость, но также маневренность и производительность всех систем. Планируется, что уже к 2026 году TP1000 поступит в эксплуатацию. Эта разработка является очередным достижением Китая в области беспилотных летательных аппаратов, а также в сфере логистики и реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Источник: news.cgtn.com