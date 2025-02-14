#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Улучшаем проходимость внедорожника — пошаговая инструкция
14 февраля
Улучшаем проходимость внедорожника — пошаговая инструкция
Эксперт Хлебушкин рассказал, как поставить...
Как работает конфискация автомобилей за пьяную езду
14 февраля
Как работает конфискация автомобилей за пьяную езду
«Российская газета»: за повторную пьянку за...
«Кировец» К-744Р на территории завода
14 февраля
Процесс проконтролируют удаленно: в России наладят выпуск тракторов-беспилотников
Кировский Завод в 2030 году выпустит партию...

Процесс проконтролируют удаленно: в России наладят выпуск тракторов-беспилотников

Кировский Завод в 2030 году выпустит партию полностью беспилотных тракторов

Петербургский тракторный завод» (ПТЗ, входит в ГК «Кировский завод») в 2030 году выпустит в опытно-промышленную эксплуатацию беспилотные трактора «Кировец Агробот».

Инновационные машины будут без кабины для водителя, оператор будет управлять процессом удаленно, причем сразу несколькими. Об этом рассказал начальник управления маркетинга «Петербургского тракторного завода» Сергей Ростов.

«Кировец» К-744Р на территории завода
«Кировец» К-744Р на территории завода
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Седан с европейским акцентом – изучили главного конкурента Весты
«Такие разработки в мире уже есть. Мы их видим, объединяем усилия с рядом компаний, чтобы двигаться в этом направлении. Экономический эффект заключается в том, что такая машина сможет работать больше. Цель – свести к минимуму количество людей, вовлеченных в контроль машины и ее работы», – подчеркивает топ-менеджер.

Планируется выпустить партию в количестве 20 беспилотных тракторов. При наличии спроса на «Кировец Агробот» производственных мощностей хватит для выпуска порядка 200 таких машин ежемесячно.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, в 2021 году на предприятии анонсировали запуск обновленной модели трактора «Кировец» К-7М, оснащаемой системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot. Система требовала присутствия человека в кабине и представляла из себя систему параллельного вождения по заданной сетке. Новая разработка «Кировец Агробот» полностью будет контролироваться удаленно, подытожил Ростов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: rbc.ru/spb_sz

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Антон Ваганов/ТАСС
Количество просмотров 7
14.02.2025 
Фото:Антон Ваганов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0