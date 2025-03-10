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Автомобили Chery оснастят дронами

Компания Chery начнет продажи автомобилей с системой беспилотников Fly Eye

Концерн Chery готовится вывести на рынок КНР машины, оснащенные системой интеллектуальных беспилотников Fly Eye. Система будет представлена 18 марта в Китае, а первой моделью с этой технологией станет среднеразмерный внедорожник Exeed Exlantix ET.

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Этот автомобиль концерна будет оснащен боксом для дронов на крыше и приложением для управления, обеспечивающим функции взлёта, слежения, съёмки и возвращения одним касанием. Система Fly Eye позволяет дрону работать автономно или с помощью пульта, передавать видео в реальном времени, заниматься поиском парковочных мест и навигацией.

Недавно бренд BYD презентовал свою систему Lingyuan, разработанную с DJI. У BYD технология уже внедрена в шесть моделей, включая Yangwang U8 и Fang Cheng Bao Bao 8, с боксом на крыше и приложением в комплекте.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 13
10.03.2025 
Фото:CarNewsChina
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