Автомобили Chery оснастят дронами

Компания Chery начнет продажи автомобилей с системой беспилотников Fly Eye

Концерн Chery готовится вывести на рынок КНР машины, оснащенные системой интеллектуальных беспилотников Fly Eye. Система будет представлена 18 марта в Китае, а первой моделью с этой технологией станет среднеразмерный внедорожник Exeed Exlantix ET.

Этот автомобиль концерна будет оснащен боксом для дронов на крыше и приложением для управления, обеспечивающим функции взлёта, слежения, съёмки и возвращения одним касанием. Система Fly Eye позволяет дрону работать автономно или с помощью пульта, передавать видео в реальном времени, заниматься поиском парковочных мест и навигацией.

Недавно бренд BYD презентовал свою систему Lingyuan, разработанную с DJI. У BYD технология уже внедрена в шесть моделей, включая Yangwang U8 и Fang Cheng Bao Bao 8, с боксом на крыше и приложением в комплекте.

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Источник: CarNewsChina