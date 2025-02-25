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Бюджетные модели этого бренда получат в качестве опции автопилот

Chery оснастит бюджетные модели интеллектуальной системой вождения «Глаз бога»

Автопроизводитель Chery оснастит бюджетные модели новым технологичным комплексом God’s Eye (глаз бога с англ.), эта система повышает уровень автономного управления автомобилем.

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Ранее бренд анонсировал установку комплекса безопасности на автомобилях стоимостью более одного миллиона рублей (в перерасчете по курсу). Но согласно инсайдерской информации, аналогичное оборудование получат и менее дорогие электрокары. В частности, его получит ситикар Little Ant, цена которого составляет примерно 712 тысяч рублей (в перерасчете по актуальному курсу. Изменится ли цена после такого обновления, пока неизвестно.

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Электрический ситикар оснастят интеллектуальной системой вождения с поддержкой навигации на автопилоте и автоматическим парковщиком – он способен запоминать популярные места стоянки. Официально эту информацию в Chery пока не подтвердили, но на фоне высокой конкуренции в сегменте установка такого оборудования вполне вероятна.

Источник: cenyavto.com

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 26
25.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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