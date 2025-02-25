Бюджетные модели этого бренда получат в качестве опции автопилот

Chery оснастит бюджетные модели интеллектуальной системой вождения «Глаз бога»

Автопроизводитель Chery оснастит бюджетные модели новым технологичным комплексом God’s Eye (глаз бога с англ.), эта система повышает уровень автономного управления автомобилем.

Ранее бренд анонсировал установку комплекса безопасности на автомобилях стоимостью более одного миллиона рублей (в перерасчете по курсу). Но согласно инсайдерской информации, аналогичное оборудование получат и менее дорогие электрокары. В частности, его получит ситикар Little Ant, цена которого составляет примерно 712 тысяч рублей (в перерасчете по актуальному курсу. Изменится ли цена после такого обновления, пока неизвестно.

Электрический ситикар оснастят интеллектуальной системой вождения с поддержкой навигации на автопилоте и автоматическим парковщиком – он способен запоминать популярные места стоянки. Официально эту информацию в Chery пока не подтвердили, но на фоне высокой конкуренции в сегменте установка такого оборудования вполне вероятна.

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Источник: cenyavto.com