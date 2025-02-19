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Флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут...

Флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут сборку Chery Tiggo 9

Компания «АГР», которая производит автомобили Hyundai и Kia под брендом Solaris в Петербурге, получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Chery T43, или Chery Tiggo 9.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

В ОТТС производителем кроссовера значится завод «АГК». Это бывшие мощности Volkswagen в Калуге, которыми сейчас владеет «АГР».

Интерьер Chery Tiggo 9
Интерьер Chery Tiggo 9

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Ранее сообщалось, что «АГР» готовится к запуску нового бренда Tenet.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 7
19.02.2025 
Фото:Chery
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