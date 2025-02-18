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Подешевеют ли новые машины весной: ответ эксперта

Эксперт Терлюкевич: динамика цен на авто будет зависеть от ключевой ставки

Изменение цен на новые машины весной будет зависеть от производственных планов компаний и объемов товарных запасов прошедшего года, сообщил генеральный директор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

По его словам, предпосылок для прямого снижения цен пока нет, но их стабилизация на уровне декабря 2024 года сама по себе является завуалированным снижением.

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Сохранение поддержек продаж брендами вместо традиционного повышения цен в начале года само по себе стимулирует спрос, пояснил эксперт.

Он прибавил, что дилеры смогли привести свои склады к уровню текущих продаж за последние пару месяцев. Дальнейшие поставки авто будут производиться только с учетом их рентабельности. Скидок на машины из новых поставок не будет, отметил Терлюкевич.

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По его словам, динамика цен будет зависеть от ключевой ставки ЦБ, которая через стоимость финансирования заметно увеличивает издержки всех участников рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
18.02.2025 
Фото:Depositphotos
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