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Новый российский автомобильный бренд Tenet: раскрыты новые модели
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Новый российский автомобильный бренд Tenet: раскрыты новые модели

Российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля

В модельном ряду нового российского бренда Tenet кроме анонсированного кроссовера будут ещё две модели, также кроссоверы.

Второй моделью марки станет кроссовер с кодовым названием 3XT, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на декларацию ЕАЭС. Вероятно, в основе новинки лежит Chery Tiggo 4, официально вышедший на рынок РФ в 2024 году.


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Третьей моделью стал кроссовер с индексом 31T. Предположительно, он будет ребрендинговым вариантом Chery Tiggo 8 Pro Max. На смену «оригиналу» весной придёт новый Tiggo 8.

Ранее Группа «АГР» анонсировала премьеру первой модели под новым брендом Tenet. Судя по фото, автомобиль напоминает кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Китайские автомобили

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Ушакова Ирина
Фото:АГР
Количество просмотров 24
17.02.2025 
Фото:АГР
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