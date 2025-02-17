181 л.с., 8-ступенчатый автомат и физическая приборка — почти новый кроссовер за 3 млн рублей

Эксперт «За рулем» изучил Ford Bronco Sport — «клона» Куги 3-го поколения

Настоящий большой Ford Bronco мы уже тестировали – брутальный рамный внедорожник с неразрезным мостом сзади. Но кроссовер Bronco Sport – совсем другой автомобиль, в основе которого лежит… Kuga третьего поколения.

Новый (ну, почти) Ford Bronco Sport с 1,5‑литровым турбомотором (181 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом стоит чуть больше 3 млн рублей – это с учетом растаможки и доставки из Северной Америки. Что получаем за эти деньги?

Ford Bronco Sport. Цена в России от 3 000 000 ₽

Как едет Ford Bronco Sport

Младший Bronco собирается в Мексике, но доказывает: Ford не разучился делать рафинированные шасси, и этот «кирпичик» прецизионно точно выписывает траекторию в любой связке поворотов. При этом подвеска достойно справляется с любой задачей: Bronco едет плотно, отрабатывает ямы и ни капли не напоминает брыкающегося жеребца на руле. Никакого козления!

Были опасения насчет двигателя – всё же три цилиндра для полноприводного кроссовера звучит сомнительно. Но 180 сил хватает с запасом: Bronco набирает ход без одышки, а восьмиступенчатая коробка максимально эффективно распоряжается всем, что мотор послал.

Проблем с покупкой запасных частей и расходников не будет, благо турбомотор Ecoboost нового поколения по многим пунктам унифицирован со старыми ­двигателями.

Расходники трехцилиндрового турбомотора Ecoboost унифицированы с другими фордовскими двигателями. Масляный фильтр такой же, как у «третьего» Фокуса, и стоит от 300 до 1000 рублей. Такая же история с воздушным фильтром. Цены не кусаются и есть большой выбор аналогов.

Удобство вместо пафоса

По сегодняшним, искаженным китайскими паркетниками меркам, интерьер Форда прост. Никакого буйства фактур и лезущей отовсюду фоновой подсветки. Вместо этого относительно скромный центральный экран, темный и далеко не мягкий пластик. На месте щитка приборов – действительно приборы, между которыми раскинулся информативный дисплей. А сколько физических клавиш и крутилок на блоке климат-контроля!

Интерьер будто спортивные часы – одновременно прост, функционален и притягателен.

Физические приборы видеть уже непривычно, а между тем пользоваться ими одно удовольствие. Если не считать разметки спидометра в милях.

Вместе с олдскульным управлением оставили и олдскульную посадку за рулем. Для людей, а не пользователей. Мне хватило пары мгновений, чтобы устроиться за рулем и вообще не думать о том, удобно ли я сижу. Не это ли показатель грамотной эргономики?

Вскоре забываешь и про относительно скромную отделку. Шикарной компенсацией стала практичность. Куда бы ни падал взгляд, везде натыкаешься на полки или отделения. Оглянулся на торец переднего сиденья – и тут карман!

Передние сиденья отлично спрофилированы. Помимо кожи есть тканевые вставки. На втором ряду хватает места, но не более того. Зато сидеть очень удобно.

Фестиваль мелочей продолжился и в багажнике. В обивку двери установили дополнительные источники света, а на правой стороне проема есть открывашка для бутылок. Лишь один момент напоминает о китайском автопроме: здесь тоже «забили» на шторку багажника, хотя выемки под нее предусмотрены.

ФОРД ВТОРОЙ

Ford Bronco Sport был не первым младшим «жеребцом». В 1983 году дебютировал внедорожник Ford Bronco II, построенный на базе пикапа Ford Ranger. Трехдверный внедорожник оснащался двигателем 2.8 мощностью 115 л. с.

Позже в гамме появился мотор V6 объемом 2.9 (140 л. с.). Коробка передач предлагалась как механическая, так и автоматическая. Главной проблемой Bronco II была склонность к опрокидыванию при резких маневрах.

Большого успеха Bronco II не имел и продолжения не получил. В 1990 году ему на смену пришел другой внедорожник – Ford Explorer первого поколения.

Ford Bronco Sport

Где же ты был?

Поездив на Bronco Sport, я почувствовал разочарование. Но не самим автомобилем, а тем, что он появился так поздно. В былые времена этот кроссовер точно бы у нас зашел, а сейчас это экзотика. Жаль!

В багажнике много приятных мелочей. Стекло можно открыть отдельно. Тыльная сторона задних спинок и фальшпол отделаны рифленым ударопрочным пластиком.

Если хочется альтернативу китайским паркетникам, то Ford Bronco Sport – очень интересный вариант. И стоит столько же. Под ключ годовалый автомобиль с минимальным пробегом обойдется примерно в 3 млн за версию с мотором 1.5. И, несмотря на название, этот жеребенок дружелюбен.

Bronco Sport имеет отличный баланс управляемости и плавности хода.

Сбалансированный кроссовер с харизматичной внешностью Иные запчасти придется ждать долго

Ford Bronco Sport

Длина / ширина / высота / база 4386 / 1887 / 1783 / 2670 мм

4386 / 1887 / 1783 / 2670 мм Снаряженная / полная масса 1570 / 2035 кг

1570 / 2035 кг Объем багажника 920/1846 л

920/1846 л Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Разгон 0–100 км/ч 8,2 c

8,2 c Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 1497 см³; 133 кВт / 181 л. с. при 6000 об/мин; 257 Н·м при 3000 об/мин

бензиновый, P3, 12 клапанов, 1497 см³; 133 кВт / 181 л. с. при 6000 об/мин; 257 Н·м при 3000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 60 л Трансмиссия полный привод; А8