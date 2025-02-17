181 л.с., 8-ступенчатый автомат и физическая приборка — почти новый кроссовер за 3 млн рублей
Настоящий большой Ford Bronco мы уже тестировали – брутальный рамный внедорожник с неразрезным мостом сзади. Но кроссовер Bronco Sport – совсем другой автомобиль, в основе которого лежит… Kuga третьего поколения.
Новый (ну, почти) Ford Bronco Sport с 1,5‑литровым турбомотором (181 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом стоит чуть больше 3 млн рублей – это с учетом растаможки и доставки из Северной Америки. Что получаем за эти деньги?
Как едет Ford Bronco Sport
Младший Bronco собирается в Мексике, но доказывает: Ford не разучился делать рафинированные шасси, и этот «кирпичик» прецизионно точно выписывает траекторию в любой связке поворотов. При этом подвеска достойно справляется с любой задачей: Bronco едет плотно, отрабатывает ямы и ни капли не напоминает брыкающегося жеребца на руле. Никакого козления!
Были опасения насчет двигателя – всё же три цилиндра для полноприводного кроссовера звучит сомнительно. Но 180 сил хватает с запасом: Bronco набирает ход без одышки, а восьмиступенчатая коробка максимально эффективно распоряжается всем, что мотор послал.
Проблем с покупкой запасных частей и расходников не будет, благо турбомотор Ecoboost нового поколения по многим пунктам унифицирован со старыми двигателями.
Удобство вместо пафоса
По сегодняшним, искаженным китайскими паркетниками меркам, интерьер Форда прост. Никакого буйства фактур и лезущей отовсюду фоновой подсветки. Вместо этого относительно скромный центральный экран, темный и далеко не мягкий пластик. На месте щитка приборов – действительно приборы, между которыми раскинулся информативный дисплей. А сколько физических клавиш и крутилок на блоке климат-контроля!
Вместе с олдскульным управлением оставили и олдскульную посадку за рулем. Для людей, а не пользователей. Мне хватило пары мгновений, чтобы устроиться за рулем и вообще не думать о том, удобно ли я сижу. Не это ли показатель грамотной эргономики?
Вскоре забываешь и про относительно скромную отделку. Шикарной компенсацией стала практичность. Куда бы ни падал взгляд, везде натыкаешься на полки или отделения. Оглянулся на торец переднего сиденья – и тут карман!
Фестиваль мелочей продолжился и в багажнике. В обивку двери установили дополнительные источники света, а на правой стороне проема есть открывашка для бутылок. Лишь один момент напоминает о китайском автопроме: здесь тоже «забили» на шторку багажника, хотя выемки под нее предусмотрены.
ФОРД ВТОРОЙ
Ford Bronco Sport был не первым младшим «жеребцом». В 1983 году дебютировал внедорожник Ford Bronco II, построенный на базе пикапа Ford Ranger. Трехдверный внедорожник оснащался двигателем 2.8 мощностью 115 л. с.
Позже в гамме появился мотор V6 объемом 2.9 (140 л. с.). Коробка передач предлагалась как механическая, так и автоматическая. Главной проблемой Bronco II была склонность к опрокидыванию при резких маневрах.
Большого успеха Bronco II не имел и продолжения не получил. В 1990 году ему на смену пришел другой внедорожник – Ford Explorer первого поколения.
Где же ты был?
Поездив на Bronco Sport, я почувствовал разочарование. Но не самим автомобилем, а тем, что он появился так поздно. В былые времена этот кроссовер точно бы у нас зашел, а сейчас это экзотика. Жаль!
Если хочется альтернативу китайским паркетникам, то Ford Bronco Sport – очень интересный вариант. И стоит столько же. Под ключ годовалый автомобиль с минимальным пробегом обойдется примерно в 3 млн за версию с мотором 1.5. И, несмотря на название, этот жеребенок дружелюбен.
Ford Bronco Sport
- Длина / ширина / высота / база 4386 / 1887 / 1783 / 2670 мм
- Снаряженная / полная масса 1570 / 2035 кг
- Объем багажника 920/1846 л
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 8,2 c
- Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 1497 см³; 133 кВт / 181 л. с. при 6000 об/мин; 257 Н·м при 3000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 60 л
- Трансмиссия полный привод; А8
- «За рулем» можно читать и в Телеграм