Ford Explorer (2011-2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы

Эксплорер большой, достаточно надежный, сравнительно недорогой, однако... непопулярный. Что с ним не так, выяснил эксперт «За рулем».

В пятом поколении Explorer лишился рамы и понижающей передачи в раздатке.

В 2012 году в Елабуге открыли производство по полному циклу (кроме главных агрегатов).

Все официально проданные у нас машины — семиместные. Дважды освежали внешность и набор оборудования. В 2015‑м для России мотор V6 дефорсировали с 290 до более выгодных по налогу 249 л.с.

Ford Explorer V

Достоинства

Оснащение и комфорт, близкие к премиальному, при «обычной» цене.

Отличная подвеска.

Разумная стоимость полиса каско.

«Пятый» Explorer на 61 мм длиннее Ленд Крузера, чуть-чуть шире и выше. У него полноценный третий ряд сидений. При множестве вариантов трансформации салона багажник не разочарует.

Недостатки

Тесный второй ряд сидений.

Неуместная экономия на газовых упорах капота, обогреве стекла и шторке багажника.

Топливный бак объемом 68 л откровенно мал.

Моторы

Материалы по теме Одометру не верьте: как узнать истинный пробег б/у авто

Атмосферный бензиновый Duratec V6 3.5 (290 или 249 л.с.) очень надежен. Опасных недугов не выявлено. При хорошем обслуживании и чистом топливе живет свыше 400 тысяч км, при этом АИ‑92 приемлем. Ресурс цепи ГРМ — свыше 200 тысяч, но ее натяжитель и приводимую ею помпу надо проверять после 100–120 тысяч км. Плохой бензин быстро засоряет дроссельную заслонку и возбуждает кислородные датчики нейтрализатора на «Check engine!». Масложор стартует после 150 тысяч км — часто достаточно поменять маслосъемные колпачки. Каждые 100 тысяч км требуется регулировка клапанов.

EcoBoost 2.3 (280 л.с.) сравнительно молод и у нас представлен в единичных экземплярах. Сведений о нем немного, но масло он начинает есть намного раньше — в том числе из-за непосредственного впрыска. Дополнительные хлопоты предоставит новая система наддува. Хотя обещан тот же ресурс в 300–400 тысяч км.

Коробки передач

Материалы по теме 5 кроссоверов с пробегом и вечным (почти) автоматом

Шестиступенчатый гидроавтомат серии 6F50/6F55 (идентичен «джиэмовскому» 6T70/6T75) рассчитан на большой крутящий момент. Славится надежностью и ресурсом в 250 тысяч км. Грязное масло ускоряет износ колец, уплотнителей, втулок и убивает соленоиды. Рабочую жидкость в идеале надо менять каждые 30–40 тысяч км.

Муфта Haldex, передающая момент на заднюю ось, надежна и умеет отключаться, если чувствует опасность перегрева. Explorer довольно много может на бездорожье, однако регулярные упражнения прикончат ­раздатку, а проблемы начнутся с течей . Наивно считать ее необслуживаемой — надо менять масло.

Эксплуатационные болячки

Стойки стабилизатора — расходники, в остальном подвеска крепкая и обычно требует масштабной ревизии после 100 тысяч км. В рулевом механизме быстро изнашиваются фиксаторы пыльников тяг — за ними надо следить.

Есть претензии к свету: фары расположены слишком высоко, рассеиватель неудачный, противотуманки потеют, трескаются и могут выпасть из-за хлипкого крепления.

Обилие электронных систем и помощников порождает различные сбои и глюки . Чаще всего хандрят климат-контроль (привод заслонки) и ассистент парковки.

. Чаще всего хандрят климат-контроль (привод заслонки) и ассистент парковки. Кузову недостает жесткости. При перекосах иногда блокируется электропривод задней двери с ограничителем усилия. Также развиваются течи на стыке крыши и задней панели, где постепенно рассыхается герметик.

Материалы по теме Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Euro NCAP: не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Explorer 3.5 АКП

Оптимальный выбор: Explorer 3.5 АКП

За те же деньги: Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Mercedes-Benz GLK, Mitsubishi Pajero, Volvo XC60

Подборка самых дешевых (и не убитых!) кроссоверов с пробегом — тут.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Ford