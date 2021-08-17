Ford Explorer (2011–2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Ford Explorer (2011-2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы

Эксплорер большой, достаточно надежный, сравнительно недорогой, однако... непопулярный. Что с ним не так, выяснил эксперт «За рулем».

Материалы по теме
Семиместные кроссоверы — большой тест «За рулем»

В пятом поколении Explorer лишился рамы и понижающей передачи в раздатке.

В 2012 году в Елабуге открыли производство по полному циклу (кроме главных агрегатов).

Все официально проданные у нас машины — семиместные. Дважды освежали внешность и набор оборудования. В 2015‑м для России мотор V6 дефорсировали с 290 до более выгодных по налогу 249 л.с.

Ford Explorer V
Ford Explorer V

Достоинства

  • Оснащение и комфорт, близкие к премиальному, при «обычной» цене.
  • Отличная подвеска.
  • Разумная стоимость полиса каско.

«Пятый» Explorer на 61 мм длиннее Ленд Крузера, чуть-чуть шире и выше. У него полноценный третий ряд сидений.
«Пятый» Explorer на 61 мм длиннее Ленд Крузера, чуть-чуть шире и выше. У него полноценный третий ряд сидений.

При множестве вариантов трансформации салона багажник не разочарует.
При множестве вариантов трансформации салона багажник не разочарует.

Недостатки

  • Тесный второй ряд сидений.
  • Неуместная экономия на газовых упорах капота, обогреве стекла и шторке багажника.
  • Топливный бак объемом 68 л откровенно мал.

Моторы

Материалы по теме
Одометру не верьте: как узнать истинный пробег б/у авто

Атмосферный бензиновый Duratec V6 3.5 (290 или 249 л.с.) очень надежен. Опасных недугов не выявлено. При хорошем обслуживании и чистом топливе живет свыше 400 тысяч км, при этом АИ‑92 приемлем. Ресурс цепи ГРМ — свыше 200 тысяч, но ее натяжитель и приводимую ею помпу надо проверять после 100–120 тысяч км. Плохой бензин быстро засоряет дроссельную заслонку и возбуждает кислородные датчики нейтрализатора на «Check engine!». Масложор стартует после 150 тысяч км — часто достаточно поменять маслосъемные колпачки. Каждые 100 тысяч км требуется регулировка клапанов.

EcoBoost 2.3 (280 л.с.) сравнительно молод и у нас представлен в единичных экземплярах. Сведений о нем немного, но масло он начинает есть намного раньше — в том числе из-за непосредственного впрыска. Дополнительные хлопоты предоставит новая система наддува. Хотя обещан тот же ресурс в 300–400 тысяч км.

Коробки передач

Материалы по теме
5 кроссоверов с пробегом и вечным (почти) автоматом

Шестиступенчатый гидроавтомат серии 6F50/6F55 (идентичен «джиэмовскому» 6T70/6T75) рассчитан на большой крутящий момент. Славится надежностью и ресурсом в 250 тысяч км. Грязное масло ускоряет износ колец, уплотнителей, втулок и убивает соленоиды. Рабочую жидкость в идеале надо менять каждые 30–40 тысяч км.

Муфта Haldex, передающая момент на заднюю ось, надежна и умеет отключаться, если чувствует опасность перегрева. Explorer довольно много может на бездорожье, однако регулярные упражнения прикончат ­раздатку, а проблемы начнутся с течей. Наивно считать ее необслуживаемой — надо менять масло.

Эксплуатационные болячки

  • Стойки стабилизатора — расходники, в остальном подвеска крепкая и обычно требует масштабной ревизии после 100 тысяч км. В рулевом механизме быстро изнашиваются фиксаторы пыльников тяг — за ними надо следить.
  • Есть претензии к свету: фары расположены слишком высоко, рассеиватель неудачный, противотуманки потеют, трескаются и могут выпасть из-за хлипкого крепления.
  • Обилие электронных систем и помощников порождает различные сбои и глюки. Чаще всего хандрят климат-контроль (привод заслонки) и ассистент парковки.
  • Кузову недостает жесткости. При перекосах иногда блокируется электропривод задней двери с ограничителем усилия. Также развиваются течи на стыке крыши и задней панели, где постепенно рассыхается герметик.

Материалы по теме
испытания на роликовых платформах Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Euro NCAP: не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Explorer 3.5 АКП

Оптимальный выбор: Explorer 3.5 АКП

За те же деньги: Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Mercedes-Benz GLK, Mitsubishi Pajero, Volvo XC60

  • Подборка самых дешевых (и не убитых!) кроссоверов с пробегом — тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Ford

Ford Explorer (2011–2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы

Эксплорер большой, достаточно надежный, сравнительно недорогой, однако... непопулярный. Что с ним не так, выяснил эксперт «За рулем».

Ford Explorer (2011-2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы — фото 1269601Ford Explorer (2011-2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы — фото 1269600Ford Explorer (2011-2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы — фото 1269599Ford Explorer (2011–2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы
Ford Explorer (2011–2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы

Эксплорер большой, достаточно надежный, сравнительно недорогой, однако... непопулярный. Что с ним не так, выяснил эксперт «За рулем».

Ford Explorer (2011-2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы — фото 1269601Ford Explorer (2011-2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы — фото 1269599Ford Explorer (2011-2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы — фото 1269600Ford Explorer (2011–2019): нашли 3 преимущества и 4 проблемы
Наше новое видео
Новый VW Taos и Nissan Qashqai — тест-драйв и видео
Китайские кроссоверы за 1,3 млн рублей — тест-сравнение
Почему Duster и Kaptur управляются по-разному? Отвечает эксперт

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров679Количество комментариев1
Оцените материал
1:0

Отзывы о Ford Explorer (1)

Ford 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один м...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)
Загрузка...