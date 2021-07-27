Выбор паркетников иностранных марок на нашем вторичном рынке очень широк. Но достойных не так уж и много.

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Изначально кроссоверы олицетворяли мечту о полноприводном универсале с большим дорожным просветом. Но когда они вошли в моду, выяснилось, что и привода на одну ось многим достаточно. Да и клиренс в 200 мм в городе совсем не обязателен.

Большинство компаний предлагает паркетники с приводом на одну ось, а у некоторых моделей вообще нет модификации 4×4. Отличий от классического хэтчбека — минимум, поскольку небольшие кроссоверы, как правило, уступают универсалам в объеме багажника. Тем не менее, такие машины востребованы и желанны, в том числе и подержанными.

Что ищем?

Интересующие нас модели выпущены в 2015–2017 году, то есть еще бодрые и вполне современные. Пробег в пределах 40–100 тысяч км, цена — не выше миллиона рублей. Разумеется, не УАЗ и не Нива, только иностранцы.

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Просеивание тысяч частных объявлений дает двадцать моделей. Ровно половина — китайские. При изначально невысоких ценах они достойно оснащены — подчас лучше, чем «японцы» или «европейцы». У большинства часты различные дефекты сборки, не очень стойкая окраска и быстро ржавеющий металл. И если к моторам вопросов по надежности немного, то к остальным дорогим агрегатам претензий порядочно, как и к более мелким узлам и механизмам. Ресурс многих комплектующих скромен. По этим причинам китайские машины быстро теряют в цене: продать за те же деньги через пару лет их нереально .

Те модели, что представлены на вторичке десятком штук, опускаем. Например, действительно редкие Brilliance V5 и Haval H2. Популярные Nissan Qashqai или Suzuki Vitara в возрасте 4–6 лет в заданный миллион рублей втискиваются с оговорками. За те, что пробежали 50–80 тысяч км, не битые и не требуют ремонта, просят больше миллиона. Так что на них сосредоточимся в другой раз, а сейчас выделим самые массовые предложения.

Lifan X50

Lifan X50

Длина: 4100 мм, клиренс: 185 мм, багажник: 280 л

Цены: 400–550 тысяч рублей за машины с пробегом 20–80 тысяч км

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Самое дешевое предложение среди паркетников. Размерами близок к Renault Sandero и воспринимается как приподнятый хэтч. Мотор 1.5 (103 л.с.) тянет только после 3000 оборотов, сочетается с не очень надежной МКП или вариатором, который оценивается дороже. Двигатель собственной разработки с заимствованием японских решений, судя по отзывам, живет до 300 тысяч км. Вариатору (его производит китайская компания Hunan Jianglu & Rongda) обещают 150 тысяч без проблем. Верится в это с трудом, поскольку «посторонние звуки» часто возникают на детских пробегах. И в России плохо с запчастями для него.

Базовое оснащение богатое. Но великоват список недостатков: быстро гниющий кузов, множество мелких поломок, шум, неважная эргономика, тесный салон и крохотный багажник.

Вердикт: лучше прицениться к Sandero.

Lifan X60

Lifan X60

Длина: 4405 мм, клиренс: 179 мм, багажник: 405 л

Цены: 500–650 тысяч рублей за машины с пробегом 20–90 тысяч км

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Доминируют позитивные отзывы владельцев, но настораживает обилие предложений с пробегом до 40 тысяч км. Двигатель 1.8 (128 л.с.) сочетается с механикой или вариатором. Мотор — модернизированный тойотовский, особых нареканий к нему нет, кроме повышенного расхода масла после 100 тысяч пробега. Вариатор с бельгийскими корнями VT2 славится большим запасом прочности и дефицитными запчастями, служит до 250 тысяч км. Механическая коробка страдает быстрым износом подшипников — иногда их едва хватает на 50 тысяч км.

Как и Х50, модель отлично оснащена. Хвалят просторный салон, особенно на заднем ряду. Ругают невысокую коррозионную стойкость, «шумку» и различные дефекты сборки. На поломки при умеренных пробегах жалоб немного.

Вердикт: подойдет тем, кто готов бороться с ржавчиной и постоянно чинить дверные замки, ручки и стеклоподъемники.

Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 3

Длина: 4419 мм, клиренс: 190 мм, багажник: 390 л

Цены: 550–750 тысяч рублей за машины с пробегом 25–75 тысяч км

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Продается в России с 2017 года, поэтому все машины на вторичке свежие. Мотор 1.6 (126 л.с.) — творческое переосмысление древнего агрегата Mitsubishi. Завод дает на него гарантию пять лет или миллион километров — понятно, что за такой срок никто его не наездит. Мотор действительно хороший. Прародитель механической пятиступки — тоже из рода Mitsubishi. Вариатор — собственный, шлейфа жалоб за ним не тянется, кроме «тупости», но о ресурсе данных мало.

Есть нарекания к слабой ходовой, «сборке хуже Лады», частоте мелких неисправностей (не на всех экземплярах) и сервису официальных дилеров. В плюсе — традиционно хорошее для «китайцев» оснащение. Самая распространенная оценка: отличный аппарат за свои деньги.

Вердикт: с механической коробкой — можно брать.

Renault Duster I

Renault Duster I

Длина: 4341 мм, клиренс: 210 мм, багажник: 428 л

Цены: 650–850 тысяч рублей за машины с пробегом 20–90 тысяч км

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Беспроигрышный вариант с учетом проверенной конструкции и доказанного ресурса главных агрегатов. Два хорошо известных мотора 1.6 (102 и 114 л.с.) сочетаются с живучей МКП. При везении можно выцепить двухлитровый мотор, тоже надежный, с автоматом — но автомат у Дастера не лучший. Подвеска оптимальна для плохих дорог.

В Европе Duster занимает худшие­ места в рейтингах надежности, но это отчасти из-за иного набора моторов. Для нашей страны — нормальная машина, ломается не чаще других. Ругают, в основном, спартанское оснащение в минимальной комплектации — часто нет даже кондиционера — и кучу эргономических нелепостей. Дешевые материалы салона и слабая печка — терпимые пустяки.

Вердикт: подходит всем, кто не гонится за модой, да и те могут найти подержанный Kaptur, он несильно дороже.

Продолжение — на следующей странице.