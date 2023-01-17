У нас на тесте — новый Ford Bronco с трехдверным кузовом и в экстремальной версии Badlands.

Оригинален и практичен

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Новый Bronco выделяется в потоке. Причем большинство внешних атрибутов не только для красоты, но и для практичного применения.

К примеру, на массивный передний металлический (!) бампер можно вставать. А мощные буксировочные петли выдержат что угодно и кого угодно.

Под стать внешности и салон. В нем тоже хватает практичных решений. Например, его можно мыть прямо из шланга. В полу есть отверстия для слива воды. А все кнопки и экраны изолированы от влаги.

В грязи не тонет

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Ford Bronco даже в базовом исполнении — настоящий внедорожник. А версия Badlands ставит его в один ряд с такими легендарными «проходимцами», как Jeep Wrangler Rubicon или Land Rover Defender 90.

Колеса обуты в огромные шины 315/70 R17 с внедорожным протектором, подвеска усилена. И без того внушительный клиренс увеличен почти до 300 мм. А угол въезда составляет почти 45 градусов. Отменная геометрическая проходимость!

Есть интересная функция — силовой разворот. В этом случае блокируется заднее внутреннее колесо, и внедорожник может развернуться буквально на месте. Причем если покрытие скользкое, он действительно будет вращаться вокруг своей оси!

В трансмиссии есть понижайка с передаточным отношением 3,06. Можно принудительно заблокировать передний и задний межколесные дифференциалы. А передний стабилизатор, как и у Рубикона, отключается.

На асфальте не пасует

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Короткий рамный внедорожник с большими внедорожными шинами и неразрезным мостом сзади. Ожидаешь, что на ровной дороге Bronco окажется столь же «кондовым», как и Wrangler Rubicon. Но на удивление на асфальте он ведет себя неожиданно послушно и приятно. По повадкам напоминает новый Defender.

Никаких пугающих кренов, реакции на руль довольно точны и своевременны. Да и на прямой внедорожник стабилен. Притом что запас прочности ходовой просто фантастический.

При этом и едет динамично. На Bronco установлен наддувный 270-сильный двигатель EcoBoost 2.3 — такой же, как и на нынешнем Мустанге. Портит комфортную картину только шум — ветер гуляет в зеркалах и щелях съемной крыши, а большие внедорожные шины сильно гудят.

Обратите внимание на эмблему. Не голубой овал, как на других моделях Ford, а жеребец — по аналогии с Мустангом.

Почему так дорого?

Все хорошо в новом Bronco. Кроме, пожалуй, цены. Тестовый внедорожник в комплектации Badlands стоит… больше 7 миллионов рублей!

При этом ведь в Северной Америке такой же автомобиль продают (в пересчете на наши деньги) за 4,5 млн рублей. А такая огромная прибавка к цене — это расходы на доставку и растаможку.

По цене Bronco сравним с ближайшим конкурентом — внедорожником Jeep Wrangler. Зато намного дешевле, чем другой культовый «вездеход» — новый Land Rover Defender.