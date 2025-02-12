В России появится новый автомобильный бренд Tenet

В России группа компаний «АГР» анонсировала новый бренд Tenet

В РФ наладят выпуск отечественных авто под новой маркой Tenet. Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) запатентовала новую автомобильную марку.

Но никаких подробностей о бренде и машинах, которые будут под ним выпускаться, пока не сообщается.

«Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) представляет новый российский автомобильный бренд Tenet. Скоро на дорогах страны», – проинформировали в компании.

На тизере, который производитель приложил к сообщению, можно увидеть приподнятый полог, обнажающий часть первой модели новой марки.

Судя по тизеру, под новым брендом будут собирать кроссоверы, внешне похожие на автомобили марки Chery. В AGR пока не предоставили никакой дополнительной информации о новом бренде.

В феврале 2024 года группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) объявила о запуске в РФ нового автобренда Solaris. Автомобили марки производят на заводе в Санкт-Петербурге.

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

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Источник: пресс-служба группы компаний «АГР»