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Раскрыты перспективы Lada Iskra на российском рынке

Эксперт Меренков: Доступная и надежная Lada Iskra найдет своего покупателя

Lada Iskra стала ожидаемой премьерой. Интерес к этой модели подстегнуло недавнее посещение АВТОВАЗа президентом РФ В.В. Путиным, которому показали текущие и перспективные модели концерна.

Lada Iskra
Lada Iskra
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Комментарий эксперта

Артем Меренков, доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ:

Что такое Искра? Мы помним, что последние годы АВТОВАЗ был тесно связан с "Рено-Ниссан". Одним из самых популярных автомобилей было семейство на платформе B0 Логан и производные из него. Этот автомобиль в России знали и ценили. <...> После ухода "Рено" АВТОВАЗ занимался импортозамещением. Но документация и возможность производить автомобили данной платформы (CMF-B) остались. Потребовалось время, были внесены изменения, и вот Искра, по сути, – это импортозамещенный Логан, который дополняет линейку АВТОВАЗа.

Сам концерн позиционирует Искру как народный автомобиль в сегменте B (сегмент между Грантой и нижней ценовой категорией Весты).

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Очевидно, что автомобиль должен найти своего покупателя. И есть все предпосылки того, что это произойдет. Тем более что есть некий дефицит предложения доступных автомобилей. Думается, что данная модель органично впишется в существующую линейку, дополнит ее. Хочется надеяться, что она также сможет расширить рынок для концерна.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России.

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 43
11.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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