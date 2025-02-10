Новый семейный кроссовер Chery скоро появится в России: подробности

Директор бренда Chery в РФ Максимов: продажи нового Tiggo 8 начнутся в мае

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 официально выйдет на российский рынок в мае 2025 года, рассказал директор марки Chery в РФ Дмитрий Максимов.

Новый Chery Tiggo 8

Снимки новой модели, сделанные в ходе рабочего визита в КНР, Максимов опубликовал на своей личной странице в соцсетях. При этом он не уточнил комплектации и стоимость кроссовера в России.

Новый Chery Tiggo 8

Новый кроссовер, который выйдет в продажу в РФ как Chery Tiggo 8, дебютировал в КНР под названием Chery Tiggo 8 Plus в 2024 году. Габариты автомобиля – 4715х1860х1745 мм при колесной базе 2710 мм.

В КНР он предлагается в пяти- и семиместном исполнениях и оснащается безальтернативным 1,6-литровым 197-сильным бензиновым двигателем, с которым в паре работает либо 7-ступенчатый робот, либо 8-ступенчатая АКП.

Новый Chery Tiggo 8

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.

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Источник: страница в «ВКонтакте» главы бренда Chery в России Дмитрия Максимова