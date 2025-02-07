В Россию привезли новый бюджетный кроссовер по цене Lada Vesta

В России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей

Кроссовер Chevrolet Tracker сейчас продается в РФ по цене от 1 530 000 рублей. За столько новый автомобиль 2021 г.в. привезет под заказ компания Благовещенска. В стоимость входят все таможенные платежи, включая утильсбор, ЭПТС, СБКТС и ТПО.

У автомобиля салон из эко-кожи, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, панорамная крыша с люком, руль с мультифункцией, климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

За 1 850 000 рублей аналогичный кроссовер 2023 г. в. привезет под заказ фирма из Владивостока. Из наличия такой автомобиль за 2 020 000 рублей продают в Перми.

Chevrolet Tracker

Под капотом всех Chevrolet Tracker 1,0-литровая 116-сильная «турботройка», 6-ступенчатая АКП.

Модификация с 132-сильным турбомотором объемом 1,2 литра стоит 2 700 000 рублей. За столько предлагается экземпляр 2024 года в Уфе. 2 790 000 рублей аналогичный Chevrolet Tracker 2023 г. в. стоит в Москве.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.

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Источник: «Автоновости дня»