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Лучшие из доступных китайские автомобили в России: модели и цены

«АвтоСпецЦентр» назвал шесть самых дешевых китайских машин в России

Россияне массово скупают недорогие китайские машины примерно за 2 млн рублей из-за оптимального соотношения цены и качества сборки, сообщили в группе компаний «АвтоСпецЦентр».

Haval Jolion
Haval Jolion

В компании пояснили, что в 2025 году самыми популярными остаются следующие новые китайские авто: Haval Jolion, Geely Emgrand, Changan Alsvin и Chery Arrizo 5 Plus. У этих моделей высокий уровень технического оснащения, они обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров.

Changan CS35
Changan CS35

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В плане соотношения цены и качества в «АвтоСпецЦентре» выделили Changan CS35 и Geely Coolray, поскольку эти модели имеют широкий спектр функциональных возможностей, что несвойственно для бюджетных машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Haval | Changan
Количество просмотров 33503
31.01.2025 
Фото:Haval | Changan
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