Лучшие из доступных китайские автомобили в России: модели и цены
Россияне массово скупают недорогие китайские машины примерно за 2 млн рублей из-за оптимального соотношения цены и качества сборки, сообщили в группе компаний «АвтоСпецЦентр».
В компании пояснили, что в 2025 году самыми популярными остаются следующие новые китайские авто: Haval Jolion, Geely Emgrand, Changan Alsvin и Chery Arrizo 5 Plus. У этих моделей высокий уровень технического оснащения, они обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров.
В плане соотношения цены и качества в «АвтоСпецЦентре» выделили Changan CS35 и Geely Coolray, поскольку эти модели имеют широкий спектр функциональных возможностей, что несвойственно для бюджетных машин.
Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.
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Источник: Газета.Ru