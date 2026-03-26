«Газпромнефть-СМ» закрывает потребности полимерной индустрии в белых маслах

Российские производители полипропилена и пластика получили доступ к полной линейке отечественных белых масел. «Газпромнефть – смазочные материалы» презентовала продукцию на отраслевой конференции, собравшей крупнейших игроков рынка.

Промышленный выпуск масел высшей степени очистки из российского сырья был запущен в 2025 году. До этого рынок был преимущественно занят импортом. Теперь компания может закрыть все потребности отечественных изготовителей полимеров, предложив продукт без цвета и запаха, химически и биологически нейтральный.

Высочайшая степень очистки и абсолютная безопасность нашей продукции открывают новые горизонты для целого спектра индустрий, отвечающих за здоровье и комфорт человека, — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ».

На Омском заводе смазочных материалов «Газпромнефть-СМ» продукцию выпускают по собственной экологически чистой технологии. Соответствие международным стандартам подтверждено сертификатами Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и заключениями Роспотребнадзора.

Белые масла применяются не только в производстве полимерной продукции от упаковки и стройматериалов до медицинских инструментов и деталей для авто, но и востребованы в фармацевтике и пищевой промышленности.

Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 14
26.03.2026 
