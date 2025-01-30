Конкурент Geely Monjaro с уникальным оснащением и за те же деньги

Эксперт Зиновьев рассказал про особенности номинанта нашего Гран-при Jaecoo J8

Китайские компании нередко предлагают очень схожие модели под разными названиями. Когда они встречаются на одном и том же рынке, возникает веселая путаница.

Но разобраться можно всегда, ведь никто и не скрывает, что Jaecoo J8 – это, в общем, улучшенная и дополненная версия Chery Tiggo 9. В итоге продают обе модели. К слову, Tiggo 9 появился в дилерских салонах на полгода позже, а еще J8 – пятиместный, а Tiggo 9 пока предлагают в семиместной версии. По ценам автомобили схожи – 4-5 млн рублей.

Внешность Jaecoo J8 гармоничная со всех ракурсов, без вычурных излишеств. Дверные ручки – выдвижные, что может показаться не лучшим решением для российской зимы, но пока проблем с ними не было.

Jaecoo J8 – богаче, чем Chery

Итак, мы имеем большой полноприводный SUV длиной 4820 мм, с клиренсом около 200 мм и багажником свыше 700 л. Он брутально выглядит и очень щедро упакован: список оснащения так обширен, что для его описания потребуется отдельный материал. Ну, собственно, это ожидаемо. И в линейке Jaecoo, и в материнской Chery это самый крупный и дорогой кроссовер.

Но Jaecoo позиционируют как более престижный бренд, и потому в оснащении J8 возможны опции, недоступные для Chery. Например, амортизаторы с регулируемой жесткостью (в базе), электрорегулировка рулевой колонки, ароматизация салона (три аромата) и бортовой видеорегистратор.

Салон Jaecoo J8 довольно консервативный, а часть решений напоминает немецкий премиум. Но вот кнопку аварийки придется поискать – она находится на потолке, в блоке салонного света.

Редкая трансмиссия Jaecoo J8

Едет J8 хорошо – и с точки зрения динамики, и с точки зрения управляемости. Жесткие испытания на снежной целине дали понять, что и внедорожные качества автомобиля неплохи. Довольно сложно добиться перегрева трансмиссии, а система стабилизации – отключаемая.

С технической точки зрения J8 небезынтересен, а в какой-то мере даже уникален. Например, в топовой комплектации Supreme-V буква V обозначает наличие системы управления вектором тяги Torque Vectoring. Сзади здесь нет дифференциала – момент раздает обычный угловой редуктор, а управляемых электроникой многодисковых муфт две – слева и справа, что позволяет в зависимости от ситуации оптимизировать нагрузки на каждое из колес. Для китайских машин, продаваемых у нас, такая схема – исключительная.

Но, конечно же, J8 создан, прежде всего, для нормальных дорог. Вдобавок днище автомобиля имеет не самую надежную защиту. Но и загонять его в дебри большого желания не возникает.

Надпись EXEED на двигателе, видимо, призвана навевать мысли о премиальности. Мотор общий для трех соплатформенных моделей: Jaecoo J8, Tiggo 9 и Exeed RX, а бренд Exeed – исключительно премиальный.

Робот или автомат?

Когда J8 презентовали, вместе с двухлитровым бензиновым турбодвигателем SQRF4J20C (249 л.с.) обещали восьмиступенчатый гидроавтомат Aisin. По факту же появилась версия с преселективным роботом Getrag 7DCT400 с двумя сцеплениями в масляной ванне. Сложно сказать, лучше это или хуже, но, во всяком случае, никаких недостатков в работе дуэта не выявлено – все очень слаженно.

Возможно, робот более требователен в обслуживании, чем классический автомат, но по части ресурса они примерно равны. Впрочем, покупателей новых машин предельный ресурс, как правило, не интересует. А по скорости и четкости переключений современные роботы (этот создан в 2021 году и применяется также на BMW) автоматам не уступают.

Явный конкурент Geely Monjaro

Описать оснащение вкратце сложно. Одних аббревиатур, обозначающих различные электронные системы, наберется на три строки: ABS, ESC, EBD и TPMS – само собой, затем BSD, LCA, DOW, ACC, RCTA, FSW и RSW, AEB, LKA и так далее.

Мультимедийную систему хвалят. Не только за размеры и поддержку CarPlay/Android Auto, Hands Free, Bluetooth и голосовое управление, но и за хорошую русификацию.

Проще сказать, чего нет в базовой комплектации Active. Нет в ней, например, тонировки стекол, некоторых подушек безопасности, кожи Nappa, системы контроля усталости водителя, оттоманки для переднего пассажира, а еще динамиков не 14, а «всего лишь» 12.

Двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с 12-дюймовым экраном идентичны для всех версий.

Иными словами, по оснащению и материалам салона J8 близок к премиальному, и с этой стороны к нему не придерешься.

А конкурировать он призван, прежде всего, с популярным у нас Geely Monjaro. И здесь можно сказать, что по возможностям оснащения у Jaecoo есть определенный перевес. Остальное же решат маркетинговая и ценовая политики компании. И мнение потенциальных покупателей тоже – а выразить его как раз позволяет наш Гран-при.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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