Датчик глубины брода, блокировки, ремни на магнитах и другие фишки Jetour T2

Только три вещи могут разочаровать во внедорожнике Джетур за 4 млн рублей

Jetour T2 дебютировал в России в начале 2024 года и довольно неплохо зашел на нашем рынке. Теперь он – номинант Гран-при «За рулем». Почему он понравился людям? Мы разобрались и теперь рассказываем обо всех его особенностях.

Что у него под капотом, как он едет, что у него внутри? И сколько он стоит?

Кроссовер или внедорожник

Jetour T2 внешне напоминает новый Land Rover Defender, но на деле это, скорее, кроссовер.

У Т2 платформа по умолчанию переднеприводная. А двигатель и коробка расположены поперечно. Разумеется тут скорее не раздаточная коробка, а коробка отбора мощности. Задние же колеса подключаются через межосевую муфту.

Впрочем, стоит отметить, что внедорожные возможности Джетура несколько выше, чем у большинства кроссоверов. Тут и геометрическая проходимость лучше. А также есть большой ассортимент дополнительных инструментов для бездорожья. Это, например, выбор из трех внедорожных режимов. Так же имеется внедорожный круиз-контроль и имитация центральной блокировки и блокировки заднего межколесного дифференциала.

Как дорожные, так и внедорожные режимы Jetour T2 переключаются шайбой на центральном тоннеле.

Кроме того, у Т2 есть система распознавания глубины брода – для паркетника действительно редкая функция. Стоит ли говорить про внедорожную графику на дисплее: компаса, индикатора поперечного уклона, положения передних колес и не только.

Что под капотом Jetour T2

Вне зависимости от исполнения, техническая часть Джетура Т2 неизменна. Это двухлитровый турбомотор, семиступенчатая роботизированная коробка и полный привод.

Двигатель серии Acteco от Chery выдает 245 л.с., и позволяет использовать бензин АИ-92. Причем расход топлива от его использования не меняется и в среднем колеблется в районе 10-11 литров на 100 км.

Возможностей двухлитрового турбомотора Jetour T2 более чем достаточно для большого кроссовера.

Неплохо работает и роботизированная коробка. Разве что на старте есть легкая задержка.

Стиль и практичность Jetour T2

Интерьер Т2 получился не только стильным, но и очень удобным. И пресловутая концепция Джетура «Travel Plus» здесь очень хорошо ощущается.

На передней панели есть удобная полочка для переднего пассажира и откидной крючок. Под центральным тоннелем расположена большая площадка, куда можно положить вещи. Там же есть и разъемы USB вместе с 12-вольтовой розеткой.

Под центральным тоннелем Jetour T2 находится удобная площадка для вещей.

Центральный бокс дополнен передвижной полкой, а вместимость отделения позволяет убрать туда большое количество вещей. В подлокотниках передних дверей имеются небольшие ремешки на магнитах. Удобное решение – в подлокотник можно убрать что-то наподобие небольшого зонта.

Со стороны пассажира на передней панели Jetour T2 есть удобная полка.

Сиденья оснащены «авиационными» подголовниками с мягкими подушечками с возможностью регулировать их боковины. В дальней дороге такая опция удобна. Не обделены и пассажиры второго ряда. Посадка комфортная, есть свои дефлекторы и обогрев сидений. Забираться в салон легко, а на средних стойках есть рукоятки.

Передняя панель Jetour T2 не только стильная, но и практичная.

Jetour T2 – для путешествий

Отдельного упоминания достоин багажник. Несмотря на относительно узкий проем, что стало следствием увеличения жесткости кузова, грузовой отсек представляет собой практически идеальный куб. Но больше всего поражает его организация.

На боковых стенках багажника Jetour T2 есть удобные сетки-карманы.

В подполье есть удобный органайзер с вместительными отделениями, куда, при желании, можно убрать даже пятилитровую канистру с омывающей жидкостью. На боковых стенках есть эластичные сетки-карманы и небольшие ниши, дополненные эластичными ремнями.

В подполье багажника Jetour T2 есть вместительный органайзер.

Распашная дверь багажника оснащена доводчиком. На тыльной стороне двери есть небольшой карман, а также выдвижные подстаканники. Рядом с ними есть выдвижные крюки. Для полного счастья в багажнике не хватает розетки на 220 В. Но даже без этого грузовой отсек достаточно практичен.

На тыльной стороне двери багажника находятся выдвижные подстаканники и крюки.

Что может не понравиться в Jetour T2

Один из недостатков тоже относится к багажнику. Это отсутствие шторки или полки. На распашной двери есть кофр с запасным колесом, но добраться до запаски непросто. Нужно откручивать кофр, отсоединить камеру заднего вида и только после этого можно будет вытащить запасное колесо.

Чтобы добраться до запасного колеса, нужно снять декоративный кофр, в котором расположена камера заднего вида.

Еще один недостаток касается другого колеса – рулевого. Проблема в его форме. В последнее время угловатый обод стал обычным явлением. Но в случае Т2 это неудобно. Раз он претендует (не без основания) на статус кроссовера с расширенными внедорожными возможностями, то руль должен быть круглым без всяких скосов и углов. Иная форма на бездорожье неудобна.

На бездорожье руль будет удобным, только если он круглый. У виртуальной приборной панели нет режима с классическими приборами.

Цены на Jetour T2

В России Jetour T2 доступен в двух комплектациях. Базовая Voyage обойдется в 4 млн рублей, и оснащение у нее весьма богатое. Вторая комплектация Expedition на четверть миллиона дороже – 4,25 млн рублей. Главные отличия топовой версии, помимо больших колес и некоторых мелочей, – в пакете ассистентов водителя движения.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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