Датчик глубины брода, блокировки, ремни на магнитах и другие фишки Jetour T2
Jetour T2 дебютировал в России в начале 2024 года и довольно неплохо зашел на нашем рынке. Теперь он – номинант Гран-при «За рулем». Почему он понравился людям? Мы разобрались и теперь рассказываем обо всех его особенностях.
Что у него под капотом, как он едет, что у него внутри? И сколько он стоит?
Кроссовер или внедорожник
У Т2 платформа по умолчанию переднеприводная. А двигатель и коробка расположены поперечно. Разумеется тут скорее не раздаточная коробка, а коробка отбора мощности. Задние же колеса подключаются через межосевую муфту.
Впрочем, стоит отметить, что внедорожные возможности Джетура несколько выше, чем у большинства кроссоверов. Тут и геометрическая проходимость лучше. А также есть большой ассортимент дополнительных инструментов для бездорожья. Это, например, выбор из трех внедорожных режимов. Так же имеется внедорожный круиз-контроль и имитация центральной блокировки и блокировки заднего межколесного дифференциала.
Кроме того, у Т2 есть система распознавания глубины брода – для паркетника действительно редкая функция. Стоит ли говорить про внедорожную графику на дисплее: компаса, индикатора поперечного уклона, положения передних колес и не только.
Что под капотом Jetour T2
Вне зависимости от исполнения, техническая часть Джетура Т2 неизменна. Это двухлитровый турбомотор, семиступенчатая роботизированная коробка и полный привод.
Двигатель серии Acteco от Chery выдает 245 л.с., и позволяет использовать бензин АИ-92. Причем расход топлива от его использования не меняется и в среднем колеблется в районе 10-11 литров на 100 км.
Неплохо работает и роботизированная коробка. Разве что на старте есть легкая задержка.
Стиль и практичность Jetour T2
Интерьер Т2 получился не только стильным, но и очень удобным. И пресловутая концепция Джетура «Travel Plus» здесь очень хорошо ощущается.
На передней панели есть удобная полочка для переднего пассажира и откидной крючок. Под центральным тоннелем расположена большая площадка, куда можно положить вещи. Там же есть и разъемы USB вместе с 12-вольтовой розеткой.
Центральный бокс дополнен передвижной полкой, а вместимость отделения позволяет убрать туда большое количество вещей. В подлокотниках передних дверей имеются небольшие ремешки на магнитах. Удобное решение – в подлокотник можно убрать что-то наподобие небольшого зонта.
Сиденья оснащены «авиационными» подголовниками с мягкими подушечками с возможностью регулировать их боковины. В дальней дороге такая опция удобна. Не обделены и пассажиры второго ряда. Посадка комфортная, есть свои дефлекторы и обогрев сидений. Забираться в салон легко, а на средних стойках есть рукоятки.
Jetour T2 – для путешествий
Отдельного упоминания достоин багажник. Несмотря на относительно узкий проем, что стало следствием увеличения жесткости кузова, грузовой отсек представляет собой практически идеальный куб. Но больше всего поражает его организация.
В подполье есть удобный органайзер с вместительными отделениями, куда, при желании, можно убрать даже пятилитровую канистру с омывающей жидкостью. На боковых стенках есть эластичные сетки-карманы и небольшие ниши, дополненные эластичными ремнями.
Распашная дверь багажника оснащена доводчиком. На тыльной стороне двери есть небольшой карман, а также выдвижные подстаканники. Рядом с ними есть выдвижные крюки. Для полного счастья в багажнике не хватает розетки на 220 В. Но даже без этого грузовой отсек достаточно практичен.
Что может не понравиться в Jetour T2
Один из недостатков тоже относится к багажнику. Это отсутствие шторки или полки. На распашной двери есть кофр с запасным колесом, но добраться до запаски непросто. Нужно откручивать кофр, отсоединить камеру заднего вида и только после этого можно будет вытащить запасное колесо.
Еще один недостаток касается другого колеса – рулевого. Проблема в его форме. В последнее время угловатый обод стал обычным явлением. Но в случае Т2 это неудобно. Раз он претендует (не без основания) на статус кроссовера с расширенными внедорожными возможностями, то руль должен быть круглым без всяких скосов и углов. Иная форма на бездорожье неудобна.
Цены на Jetour T2
В России Jetour T2 доступен в двух комплектациях. Базовая Voyage обойдется в 4 млн рублей, и оснащение у нее весьма богатое. Вторая комплектация Expedition на четверть миллиона дороже – 4,25 млн рублей. Главные отличия топовой версии, помимо больших колес и некоторых мелочей, – в пакете ассистентов водителя движения.
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
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