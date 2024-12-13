Дизель, бензин, рама, блокировки — новый и доступный российский автомобиль

Стали известны все плюсы и минусы номинанта Гран-при «За рулем» – Sollers ST6

Соллерс ST6 стал первым пикапом от компании «Соллерс» на российском рынке. Изначально он выпускался на заводе во Владивостоке, но теперь собирается на предприятии в Ульяновске.

Стоит ли этот пикап внимания, годится ли он для роли полноценного рамного внедорожника и может ли быть заменой ушедшим японским моделям? Разобрались в вопросе.

Российский пикап Sollers ST6: доступнее по цене только УАЗ Пикап.

Сердце УАЗа

Можно сказать, что под капотом ST6 стоит дизельный двигатель от УАЗа. Хотя правильнее утверждать, что наоборот. Ведь 2,0-литровый дизель уже в 2025 году появится под капотом УАЗ Профи, а следом – и на Патриоте.

Двигатель получился неплохим. Вроде небольшая, всего 136 л.с., мощность с лихвой компенсируется отличным крутящим моментом 320 Нм. Потому крупному пикапу этого двигателя хватает с лихвой.

Производится данный турбодизель на заводе в Елабуге. Причем это не сборка, а именно производство, включая механическую обработку и отливку ГБЦ из отечественного алюминия

Турбодизель отечественного производства оптимален для этого пикапа.

Бензин тоже есть

Но дизельный двигатель нравится не всем – из-за повышенного шума или долгого прогрева зимой. Потому есть альтернатива в виде бензинового мотора. Это двухлитровый турбоагрегат мощностью 176 л.с. Он обладает меньшим крутящим моментом, но его тоже вполне хватает для пикапа ST6. К тому же этот двигатель допускает использование бензина АИ-92 (но в баки машин с турбодвигателями лучше заливать АИ-95, оставив 92-й бензин на крайний случай).

Турбомотор HFC4GA3-4D позволяет использовать в случае необходимости 92-й бензин.

Независимо от двигателя, коробка передач будет одна – это 6-ступенчатая механика. Как и турбодизель, она тоже выпускается в России, на заводе ЗМЗ. И также скоро пропишется на внедорожниках УАЗ. Правда, ни о каком полноценном производстве, включая зуборезное оборудование, речи пока нет.

Шестиступенчатая коробка передач собирается на заводе ЗМЗ.

Приятно, что у пикапа ST6 есть выбор двигателей.

Старая школа во всем

Соллерс ST6, определенно, понравится всем любителям классических, во всех смыслах, пикапов – у него всё подчинено практичности и простоте. А значит никаких виртуальных приборных панелей, сенсорных кнопок и прочих вещей, которые уместны на кроссоверах, но не на рамных пикапах.

Аналоговые приборы дополнены монохромным дисплеем.

Приборная панель тут аналоговая – с двумя большими колодцами и физическими стрелками и шкалами. Между ними расположился обычный монохромный дисплей. И хотя к информативности претензий нет, его хотелось бы заменить на что-то более современное.

На спицах руля также классические кнопки, которыми удобно пользоваться.

Никакого сенсорного управления отопителем тоже нет. Блок оснащен классическими физическими клавишами и регуляторами. Климат-контроль в комплектациях Соллерса не предусмотрен – только обычный отопитель с кондиционером.

Внутренняя поверхность кузова залита ударопрочным составом.

Отличия от исходника

Не секрет, что Соллерс ST6 – это не что иное, как китайский пикап JAC T6. Но кое-какие отличия у машин все же есть.

Во-первых, это касается микроклимата в кабине. У Соллерса добавлен обогрев передних сидений, которого нет у китайского Т6. Особенно актуальна эта опция для версий с кожаной обивкой.

Также у Соллерса появился обогрев заднего стекла и наружных зеркал. Все это очень важно для наших зим. Отличается еще и медиасистема. Развлекательный центр Соллерса абсолютно оригинальный, он оснащен сенсорным экраном диагональю 9 дюймов и позволяет подключать смартфоны по протоколам Apple CarPlay или Android Auto.

От исходного JAC T6 Соллерс отличается наличием обогрева сидений и заднего стекла.

Корни Тойоты

Разумеется, материнский JAC T6 тоже появился не на пустом месте. Изначально это Toyota Hilux седьмого поколения. И в чем-то он по-прежнему унифицирован с японским пикапом. Силовой установки, большинства кузовных панелей или интерьера это, само собой, не касается.

На ровной дороге ST6 на удивление приятен и послушен.

Зато в ходовой части и трансмиссии унификация действительно присутствует. Например, элементы подвески и задний мост целиком совпадают по геометрическим параметрам. А значит, все доработки, которые есть на рынке для Хайлакса седьмого поколения, подойдут и Соллерсу.

Это хорошая новость для любителей внедорожных доработок. Впрочем, даже стандартный ST6 очень неплох. Помимо жестко подключаемого переднего моста и понижающей передачи в его активе есть блокировка заднего межколесного дифференциала.

Кроме того, Соллерсу могут подойти и другие мелочи, которые созданы для Тойоты или JAC. Такие как кунги, защитные шторки для кузова и прочие дополнения.

Демократичный ценник

В гамме Соллерса ST6 есть шесть цветов.

Но одним из главных плюсов Соллерса ST6 остается цена. Базовый автомобиль с бензиновым турбомотором, тканевым салоном и простенькой магнитолой обойдется в 2,4 млн рублей. За дизель придется доплатить около 100 тысяч рублей.

Вторая и топовая версия «Комфорт» с кожаной отделкой, круиз-контролем, бесключевым доступом и прочими мелочами стоит 2,5 млн рублей за ST6 с бензиновым мотором и 2,6 млн рублей за топовое исполнение с дизелем.

Это делает Соллерс ST6 самым доступным пикапом на рынке РФ. Конечно, если не считать УАЗ Пикап, который, все же, дешевле примерно на 400 тысяч рублей (всего на 15%).

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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