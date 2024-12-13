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Дизель, бензин, рама, блокировки — новый и доступный российский автомобиль

Стали известны все плюсы и минусы номинанта Гран-при «За рулем» – Sollers ST6

Соллерс ST6 стал первым пикапом от компании «Соллерс» на российском рынке. Изначально он выпускался на заводе во Владивостоке, но теперь собирается на предприятии в Ульяновске.

Стоит ли этот пикап внимания, годится ли он для роли полноценного рамного внедорожника и может ли быть заменой ушедшим японским моделям? Разобрались в вопросе.

Российский пикап Sollers ST6: доступнее по цене только УАЗ Пикап.
Российский пикап Sollers ST6: доступнее по цене только УАЗ Пикап.

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Сердце УАЗа

Можно сказать, что под капотом ST6 стоит дизельный двигатель от УАЗа. Хотя правильнее утверждать, что наоборот. Ведь 2,0-литровый дизель уже в 2025 году появится под капотом УАЗ Профи, а следом – и на Патриоте.

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Двигатель получился неплохим. Вроде небольшая, всего 136 л.с., мощность с лихвой компенсируется отличным крутящим моментом 320 Нм. Потому крупному пикапу этого двигателя хватает с лихвой.

Производится данный турбодизель на заводе в Елабуге. Причем это не сборка, а именно производство, включая механическую обработку и отливку ГБЦ из отечественного алюминия

Турбодизель отечественного производства оптимален для этого пикапа.
Турбодизель отечественного производства оптимален для этого пикапа.

Бензин тоже есть

Но дизельный двигатель нравится не всем – из-за повышенного шума или долгого прогрева зимой. Потому есть альтернатива в виде бензинового мотора. Это двухлитровый турбоагрегат мощностью 176 л.с. Он обладает меньшим крутящим моментом, но его тоже вполне хватает для пикапа ST6. К тому же этот двигатель допускает использование бензина АИ-92 (но в баки машин с турбодвигателями лучше заливать АИ-95, оставив 92-й бензин на крайний случай).

Турбомотор HFC4GA3-4D позволяет использовать в случае необходимости 92-й бензин.
Турбомотор HFC4GA3-4D позволяет использовать в случае необходимости 92-й бензин.

Независимо от двигателя, коробка передач будет одна – это 6-ступенчатая механика. Как и турбодизель, она тоже выпускается в России, на заводе ЗМЗ. И также скоро пропишется на внедорожниках УАЗ. Правда, ни о каком полноценном производстве, включая зуборезное оборудование, речи пока нет.

Шестиступенчатая коробка передач собирается на заводе ЗМЗ.
Шестиступенчатая коробка передач собирается на заводе ЗМЗ.

Приятно, что у пикапа ST6 есть выбор двигателей.

Старая школа во всем

Соллерс ST6, определенно, понравится всем любителям классических, во всех смыслах, пикапов – у него всё подчинено практичности и простоте. А значит никаких виртуальных приборных панелей, сенсорных кнопок и прочих вещей, которые уместны на кроссоверах, но не на рамных пикапах.

Аналоговые приборы дополнены монохромным дисплеем.
Аналоговые приборы дополнены монохромным дисплеем.

Приборная панель тут аналоговая – с двумя большими колодцами и физическими стрелками и шкалами. Между ними расположился обычный монохромный дисплей. И хотя к информативности претензий нет, его хотелось бы заменить на что-то более современное.

На спицах руля также классические кнопки, которыми удобно пользоваться.
На спицах руля также классические кнопки, которыми удобно пользоваться.

Никакого сенсорного управления отопителем тоже нет. Блок оснащен классическими физическими клавишами и регуляторами. Климат-контроль в комплектациях Соллерса не предусмотрен – только обычный отопитель с кондиционером.

Внутренняя поверхность кузова залита ударопрочным составом.
Внутренняя поверхность кузова залита ударопрочным составом.

Отличия от исходника

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Не секрет, что Соллерс ST6 – это не что иное, как китайский пикап JAC T6. Но кое-какие отличия у машин все же есть.

Во-первых, это касается микроклимата в кабине. У Соллерса добавлен обогрев передних сидений, которого нет у китайского Т6. Особенно актуальна эта опция для версий с кожаной обивкой.

Также у Соллерса появился обогрев заднего стекла и наружных зеркал. Все это очень важно для наших зим. Отличается еще и медиасистема. Развлекательный центр Соллерса абсолютно оригинальный, он оснащен сенсорным экраном диагональю 9 дюймов и позволяет подключать смартфоны по протоколам Apple CarPlay или Android Auto.

От исходного JAC T6 Соллерс отличается наличием обогрева сидений и заднего стекла.
От исходного JAC T6 Соллерс отличается наличием обогрева сидений и заднего стекла.

Корни Тойоты

Разумеется, материнский JAC T6 тоже появился не на пустом месте. Изначально это Toyota Hilux седьмого поколения. И в чем-то он по-прежнему унифицирован с японским пикапом. Силовой установки, большинства кузовных панелей или интерьера это, само собой, не касается.

На ровной дороге ST6 на удивление приятен и послушен.
На ровной дороге ST6 на удивление приятен и послушен.

Зато в ходовой части и трансмиссии унификация действительно присутствует. Например, элементы подвески и задний мост целиком совпадают по геометрическим параметрам. А значит, все доработки, которые есть на рынке для Хайлакса седьмого поколения, подойдут и Соллерсу.

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Это хорошая новость для любителей внедорожных доработок. Впрочем, даже стандартный ST6 очень неплох. Помимо жестко подключаемого переднего моста и понижающей передачи в его активе есть блокировка заднего межколесного дифференциала.

Кроме того, Соллерсу могут подойти и другие мелочи, которые созданы для Тойоты или JAC. Такие как кунги, защитные шторки для кузова и прочие дополнения.

Демократичный ценник

В гамме Соллерса ST6 есть шесть цветов.
В гамме Соллерса ST6 есть шесть цветов.

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Но одним из главных плюсов Соллерса ST6 остается цена. Базовый автомобиль с бензиновым турбомотором, тканевым салоном и простенькой магнитолой обойдется в 2,4 млн рублей. За дизель придется доплатить около 100 тысяч рублей.

Вторая и топовая версия «Комфорт» с кожаной отделкой, круиз-контролем, бесключевым доступом и прочими мелочами стоит 2,5 млн рублей за ST6 с бензиновым мотором и 2,6 млн рублей за топовое исполнение с дизелем.

Это делает Соллерс ST6 самым доступным пикапом на рынке РФ. Конечно, если не считать УАЗ Пикап, который, все же, дешевле примерно на 400 тысяч рублей (всего на 15%).

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

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Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 27
13.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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