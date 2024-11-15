Как Атлас, но дешевле: новый кроссовер Geely на тестах «За рулем»

«За рулем» изучил паркетник Geely Cityray, занявший нишу между Coolray и Atlas

Несколько месяцев назад между кроссоверами Haval Jolion и Dargo в российскую линейку вписалась модель Н3. Теперь аналогичным образом поступила марка Geely: Coolray и Atlas потеснились – и приняли новичка по имени Cityray.

Дизайн

По наружности Cityray – уменьшенная копия кроссовера Geely Atlas. Общих кузовных панелей у двух моделей нет. Ход правильный: покупателей привлечет возможность заплатить меньше и получить машину, похожую на более дорогую.

Cityray на 160 мм короче Атласа и проигрывает ему 76 мм по колесной базе. Разница с Кулреем – 130 и 101 мм соответственно, но уже в большую ­сторону.

Coolray сложно назвать семейной машиной. Второй ряд пригоден для взрослых, но вот багажник сродни пеналу. Cityray предлагает действительно просторный задний диван, а заявленный объем для груза больше почти на 75%.

Geely Cityray. Цена в России от 2 699 990 ₽.

Cityray неизбежно будут принимать за Atlas, но кузова у них абсолютно разные.

Техника

По платформе Cityray и Coolray близнецы, в их основе лежит архитектура BMA. Единственное различие в том, что Cityray сменил заднюю балку на независимую подвеску. Но полный привод ему всё равно не положен.

А вот Atlas построен на «тележке» CMA, разработанной при участии Volvo. У него и полный привод есть, и в родственниках ходит европейский Volvo XC40.

Силовой агрегат у двух младших паркетников тоже один на двоих. Турбо-«четверка» 1.5 выдает 147 сил и сопряжена с 7‑ступенчатым преселективом с мокрыми сцеплениями. По паспорту Cityray тяжелее на 113 кг, но бодрости это у него не отняло. Машина получилась шустрая.

Стилистически интерьер тяготеет к Атласу. Обогрев передних сидений, руля, форсунок и зоны покоя дворников входят в базовое оснащение. Обогрев задних сидений и лобового стекла по всей площади появляется во второй комплектации (управление упрятано в меню). Такую машину стоит выбрать и ради безопасности: в ней шесть подушек вместо двух и имеется весь набор ассистентов водителя.

Что понравилось

Отлично подружены двигатель и коробка передач: ни задержек в реакциях, ни откровенных рывков или подергиваний. К жестковатой подвеске автомобили Geely нас уже приучили, зато и рулятся они лучше многих других, если не всех своих земляков.

Что не понравилось

Уровнем шума в салоне Cityray неприятно удивил. Полагаю, дело в шинах Chaoyang: даже покрышки Giti Comfort на других китайских машинах тише.

Необычны и внутренняя ручка открывания двери, и тумблеры стеклоподъемников: чтобы опустить стекло, надо толкать их от себя.

Не понравились и настройки электронной части – хотя на Кулрее и Атласе претензий к ним не было. Медиасистема порой подтормаживает. Некоторые смартфоны не подключаются по блютусу. Система распознавания препятствий и автоторможения срабатывает с большой перестраховкой даже в режиме «поздно». В городе с ней ездить невозможно, пришлось отключить.

Задним пассажирам пожаловаться не на что.

Надеюсь, это особенности первой версии прошивки, и клиенты получат уже «допиленные» машины. Но вот микроскопические символы выставленной на круиз-контроле скорости точно останутся, это неудачное решение кочует у Geely по всем машинам.

Про мотор

Год назад Coolray при рестайлинге сменил трехцилиндровый турбомотор 1.5 с индексом 3G15TD (он же В3154 Т4 на моделях Volvo) на «четверку» того же объема с обозначением BHE15‑EFZ. На российском рынке этот же двигатель применяется на автомобилях Livan S6 Pro и X6 Pro (бренд Livan тоже входит в концерн Geely), а теперь и на Geely Cityray.

О ресурсе пока сказать нечего, мотору чуть больше двух лет от роду. Двигатель сделан компанией Aurobay, которую создали Geely и Volvo для разработки и выпуска двигателей всех типов. Не исключено, что турбо-«четверка» со временем появится и на моделях Volvo.

Что с ценой?

Geely Cityray оценили в 2,7–3,1 млн рублей. Переднеприводный 200‑сильный Atlas стоит 3,29–3,59 млн рублей. Разница в цене выглядит адекватной. Coolray предлагается за 2,64–2,98 млн рублей. Не вижу аргументов в его пользу после выхода гораздо более просторного, современного по дизайну и функционалу Ситирея.

Не будем забывать, что теперь есть еще и Belgee X70 (бывший Geely Atlas Pro) за 2,67–2,79 млн рублей в переднеприводном исполнении. Китайским ­маркетологам термин «внутренний ­каннибализм» явно не знаком.

В топовой комплектации Flagship Sport четыре патрубка выхлопа сведены по центру. Смотрится так, словно под капотом сил четыреста.

Хорошие ездовые качества, взял лучшее у Кулрея и Атласа Шумный, недоработки по медиасистеме и ассистентам водителя

Geely Cityray

Длина / ширина / высота / база 4510 / 1865 / 1650 / 2701 мм

4510 / 1865 / 1650 / 2701 мм Объем багажника / со сложенными сиденьями 571 / 1271 л

571 / 1271 л Снаряженная / полная масса 1545 / 1930 кг

1545 / 1930 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 2000–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 2000–3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,9 c

8,9 c Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 51 л

АИ‑92…95 / 51 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 8,0 / 5,7 / 6,5 л / 100 км

8,0 / 5,7 / 6,5 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7

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