Coolray в топе или базовый Atlas? — Выбираем правильный Geely

«За рулем» сравнил два кроссовера Джили разных классов, но по одной цене

Кто не метался в муках выбора – максимально оснащенная модель классом ниже или базовая версия более престижной модели? Еще больше решение осложняет тот факт, что разница в цене между ними обычно минимальная.

Не стали исключением и кроссоверы от Geely – топовая версия популярного Geely Coolray стоит почти так же, как базовый Geely Atlas. Кто из них лучше?

Geely Coolray Geely Atlas

Что под капотом Coolray и Atlas

Нынешний Geely Coolray оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 147 л.с. Причем этот двигатель четырехцилиндровый, в отличие от мотора предыдущего поколения, у которого этих самых цилиндров было три. Работает агрегат вместе с семиступенчатой преселлективной коробкой передач (роботом). С таким тандемом легкий Coolray набирает первые 100 км/ч за 8,1 секунды. Отменная динамика для класса.

Если у Кулрея только полуторалитровый турбомотор, то в арсенале базового Атласа – двухлитровый двигатель мощностью 200 л.с.

Но и Geely Atlas неплох. У него так же только один безальтернативный мотор. Это двухлитровый турбоагрегат мощностью 200 л.с. Причем это не что иное, как двигатель Volvo серии Drive-E. Работает он также вместе с семиступенчатым роботом. Есть и классический восьмиступенчатый автомат Aisin, но он полагается только версиям с полным приводом.

С двумя литрами более крупный и тяжелый Atlas почти не отстает от Кулрея и первые 100 км/ч набирает за 8,2 секунды. Хотя динамика близка, двигатель Атласа все же предпочтительнее.

Оснащение Coolray и Atlas

Максимальная комплектация Geely Coolray называется Exclusive, и оснащение действительно щедрое. Электрорегулировка водительского сиденья и электропривод двери багажника, 12-дюймовый экран медиа-системы, виртуальная приборная панель диагональю 10 дюймов. Кроме того, у Кулрея есть полный набор теплых опций, включая однозонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, руля и всех сидений. Так же есть пакет ассистентов движения, включая адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки. Ну а вишенками на торте станут двухцветная окраска кузова и 18-дюймовые легкосплавные колеса.

Возможность регулировки длины подушки сиденья Атласа доступна, начиная со второй комплектации – Flagship.

Все бы ничего, да вот только оснащение базового Атласа не хуже. Правда, двухцветной окраски кузова у него не будет. Как и пакета ассистентов движения. Нет у самого доступного Атласа и электропривода двери багажника. Но в остальном он оснащен не хуже, а то и лучше. Базовые колеса у Атласа, например, имеют диаметр 19 дюймов.

10-дюймовая цифровая приборная панель на Кулрее доступна уже в версии Flagship.

Экран медиасистемы больше, а акустика насчитывает те же 6 динамиков. У сиденья так же есть электрические регулировки, и оно так же перемещается в шести направлениях. В базовой версии есть полный пакет теплых опций. А климат-контроль не одно-, а двухзонный, чего Кулрею не доступно ни за какие деньги. Так что и тут Atlas выглядит интереснее.

Даже в базовой комплектации экран медиасистемы Атласа больше, чем 12-дюймовый у Кулрея.

Кто удобнее и практичнее – Coolray или Atlas?

Конечно, разница в классе между двумя кроссоверами ощущается именно в салоне. И речь не только и не столько в оснащении или качестве материалов. Тут каких-то претензий нет и к младшему Geely Coolray. Да и посадка водителя в обоих автомобилях проработана хорошо.

Но если говорить о вместимости второго ряда или багажника, то тут Geely Atlas – явный фаворит. Для задних пассажиров он предлагает больше места как по высоте салона, так и для ног.

Посадка в обоих автомобилях удобна.

Разумеется, у него и багажник вместительнее. Конечно, смотреть на паспортные данные в данном случае не стоит: у Кулрея объем багажника указан как положено, под шторкой, а у Атласа данные указаны при загрузке под потолок. Но даже если грузить его под полку, то объем получится в полтора раза больше. Так что с точки зрения практичности Атлас тоже предпочтительнее.

Багажник Кулрея едва вмещает 300 литров. Возможности Атласа куда шире и в него можно уложить в полтора раза больше.

Вывод

С какой стороны ни посмотри, а базовый Geely Atlas выглядит предпочтительнее. Он обладает схожим оснащением, едет не хуже. И уже точно куда практичнее.

Geely Coolray – отличный кроссовер и точно подойдет тем, кто ищет машину исключительно для себя.

Но если автомобиль нужен для семьи с детьми, то лучше остановить свой выбор на базовом Geely Atlas. Тем более и цена у них почти одинаковая – разница составляет всего лишь 10%.

Самый дорогой Geely Coolray в версии Exclusive обойдется в 2 979 990 рублей без учета скидок. Geely Atlas Luxury будет на 300 тысяч рублей дороже. Но небольшая доплата того стоит!

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