4,5 метра, 147 сил и 8,9 секунды до сотни — чем хорош новый Geely

«За рулем» испытал новый китайский кроссовер Geely Cityray

Для китайских марок в порядке вещей плотно составлять модельные ряды. Вот и Geely добавила между кроссоверами В-класса Coolray и С-класса Atlas новый паркетник Cityray. При его создании брали компоненты и решения от обоих соседей по модельному ряду.

Платформа Geely Cityray

Cityray использует ту же платформу ВМА, что и Coolray. И хотя новинка сменила в задней подвеске упругую балку на независимую схему, полный привод ей все равно не положен. Старший Atlas базируется на более продвинутой архитектуре CMA. Она разработана при участии инженеров Volvo, и полный привод у нее есть.

Силовой агрегат Geely Cityray

А вот силовая установка у моделей Coolray и Cityray одинаковая без всяких оговорок. Турбо-«четверка» 1.5 развивает 147 л.с. Она работает в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя «мокрыми» сцеплениями.

По паспорту Cityray тяжелее на 113 кг, но бодрости это у него не отняло. Разгон до сотни занимает 8,9 с.

Кузов Geely Cityray

Длина Geely Cityray составляет 4510 мм, а колесная база растянулась до 2701 мм.

Стилистически Cityray – это Geely Atlas в слегка уменьшенном масштабе. Модели, очевидно, будут путать, хотя кузова у них разные. Зато владельцам Ситирея будет лестно, что их автомобиль принимают за более дорогой.

Cityray на 160 мм короче Атласа и на 76 мм меньше по расстоянию между осями. И одновременно больше Кулрея на 130 и 101 мм соответственно.

Интерьер Geely Cityray

Дверные карты Geely Cityray отличаются необычными ручками открывания и неброскими прорезями вместо ручек закрывания.

В интерьере различий между Ситиреем и Атласом больше, но стиль тоже общий. Отрадно, что более грамотно выполнена фоновая подсветка – не отражается в передних стеклах.

Вертикальный планшет выглядит модно, однако работа медиасистемы огорчает подтормаживанием.

В базовый зимний пакет входят обогревы передних сидений, руля, форсунок и зоны покоя дворников. Во второй по иерархии комплектации появляются обогревы задних сидений и лобового стекла по всей площади.

Второй ряд Geely Cityray просторный и предлагает полный набор удобств.

Цена Geely Cityray

Geely Cityray оценили в 2,7-3,1 млн рублей. Переднеприводный 200-сильный Atlas стоит 3,29-3,59 млн рублей. Разница в цене выглядит адекватной.

Coolray предлагается за 2,64-2,98 млн рублей. Не вижу аргументов в его пользу после выхода гораздо более просторного, современного по дизайну и функционалу Ситирея.

А еще в качестве альтернативы Кулрею есть Belgee X70 (бывший Geely Atlas Pro) за 2,67-2,79 млн рублей в переднеприводном исполнении.

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