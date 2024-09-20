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Минусы китайского премиума – сейчас вы очень удивитесь

«За рулем» нашел четыре странности у премиального кроссовера Hongqi HS3

Марка FAW в России пока пребывает на третьих ролях и усиливать свое присутствие, кажется, не собирается. А вот принадлежащий ей премиум-бренд Hongqi (произносится Хончи или Хунцы, а в переводе на русский – «Красное знамя») метит на статус полноценной замены Мерседесам.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссовер HS3 только вышел на наш рынок и со стартовой ценой 3,99 млн рублей стал «входным билетом» в мир новой марки. Цена немаленькая, но и она подразумевает целый ряд компромиссов.

Базовая комплектация – не лучший выбор

Новый «китаец»: четыре однозначных плюса и одна спорная фишка

В начальной комплектации Hongqi HS3 оснащен 156-сильным турбомотором 1.5, преселективным роботом и передним приводом. Машину снаряженной массой почти 1,8 т двигатель везет вяло. А трансмиссия не то что вне асфальта – в заснеженном дворе не даст уверенности.

Поэтому лучше доплатить 600 тысяч и купить версию с мотором 2.0 турбо мощностью 245 л.с., классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin и полным приводом с муфтой BorgWarner. Такая машина и динамичнее, и практичнее во всех смыслах.

Hongqi HS3 хотя и младшая модель в линейке, но немаленькая: ее длина составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм.
Hongqi HS3 хотя и младшая модель в линейке, но немаленькая: ее длина составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм.

Дизайн – на любителя

В профиль кроссовер выглядит вполне среднестатистически. Зато спереди и сзади удивляет оптикой вычурной формы. С одной стороны, немало его земляков оформлены схоже. Да и последние модели любимых в России Hyundai и Kia тоже отличались подобным подходом. С другой стороны, от премиальной модели ждешь определенной сдержанности. Отметим, что у «трешки» налицо все фирменные черты бренда: монументальная решетка радиатора и маскот, стилизованный под то самое красное знамя.

Оснащение – не адаптированное

Такого функционала нет ни у одной машины на нашем рынке!

Базовая комплектация предлагает обогрев только передних сидений. В Китае этого, возможно, и достаточно для премиальной модели, но у нас – нет. Во втором уровне оснащения добавятся обогрев руля и вентиляция передних кресел. Уже лучше, но всё равно недостаточно.

Моторный отсек плохо защищен от летящей из-под днища грязи. Однако самое удивительное – это отсутствие запаски. В полу есть ниша, достаточная для размещения в ней докатки, но ее там нет. Очень сомнительное решение для России! Вдвойне странно, что на шинах нет маркировки Run Flat. То есть в случае прокола вы вообще не можете никуда доехать.

Второй ряд сидений очень просторный. Есть все удобства, кроме обогрева.
Второй ряд сидений очень просторный. Есть все удобства, кроме обогрева.

Наконец, перевод медиасистемы пока изобилует ошибками.

Необычные решения

Сиденья, вроде бы, с интегрированными подголовниками. Но «капюшон» вводит в заблуждение только при взгляде сзади. Подголовник на самом деле стандартно регулируется по высоте.

Интерьер красив, современен и выполнен из качественных материалов. Цветовых решений пять: черный, белый, серый, синий или зеленый.
Интерьер красив, современен и выполнен из качественных материалов. Цветовых решений пять: черный, белый, серый, синий или зеленый.

4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

Apple CarPlay подключается не напрямую, а через явно незаводской модуль. Android Auto через эту же связку не работает.

Среди режимов цифровой приборной панели есть вариант с классическими шкалами. Но… Во-первых, он активен только в режиме паркинг (переводишь рычаг коробки в положение «Драйв» – рисунок становится менее читабельным). Во-вторых, эта тема может быть только на темном фоне, яркости которого не всегда хватает.

Вывод

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Hongqi HS3 порадовал качеством материалов, цветовыми решениями кузова и интерьера. У него неплохая подвеска и шумоизоляция.

Но базовая версия показалась неинтересной. Более дорогой вариант не лишен недостатков, зато едет куда приятнее.

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2
20.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Hongqi HS3

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