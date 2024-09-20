Минусы китайского премиума – сейчас вы очень удивитесь

«За рулем» нашел четыре странности у премиального кроссовера Hongqi HS3

Марка FAW в России пока пребывает на третьих ролях и усиливать свое присутствие, кажется, не собирается. А вот принадлежащий ей премиум-бренд Hongqi (произносится Хончи или Хунцы, а в переводе на русский – «Красное знамя») метит на статус полноценной замены Мерседесам.

Кроссовер HS3 только вышел на наш рынок и со стартовой ценой 3,99 млн рублей стал «входным билетом» в мир новой марки. Цена немаленькая, но и она подразумевает целый ряд компромиссов.

Базовая комплектация – не лучший выбор

В начальной комплектации Hongqi HS3 оснащен 156-сильным турбомотором 1.5, преселективным роботом и передним приводом. Машину снаряженной массой почти 1,8 т двигатель везет вяло. А трансмиссия не то что вне асфальта – в заснеженном дворе не даст уверенности.

Поэтому лучше доплатить 600 тысяч и купить версию с мотором 2.0 турбо мощностью 245 л.с., классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin и полным приводом с муфтой BorgWarner. Такая машина и динамичнее, и практичнее во всех смыслах.

Hongqi HS3 хотя и младшая модель в линейке, но немаленькая: ее длина составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм.

Дизайн – на любителя

В профиль кроссовер выглядит вполне среднестатистически. Зато спереди и сзади удивляет оптикой вычурной формы. С одной стороны, немало его земляков оформлены схоже. Да и последние модели любимых в России Hyundai и Kia тоже отличались подобным подходом. С другой стороны, от премиальной модели ждешь определенной сдержанности. Отметим, что у «трешки» налицо все фирменные черты бренда: монументальная решетка радиатора и маскот, стилизованный под то самое красное знамя.

Оснащение – не адаптированное

Базовая комплектация предлагает обогрев только передних сидений. В Китае этого, возможно, и достаточно для премиальной модели, но у нас – нет. Во втором уровне оснащения добавятся обогрев руля и вентиляция передних кресел. Уже лучше, но всё равно недостаточно.

Моторный отсек плохо защищен от летящей из-под днища грязи. Однако самое удивительное – это отсутствие запаски. В полу есть ниша, достаточная для размещения в ней докатки, но ее там нет. Очень сомнительное решение для России! Вдвойне странно, что на шинах нет маркировки Run Flat. То есть в случае прокола вы вообще не можете никуда доехать.

Второй ряд сидений очень просторный. Есть все удобства, кроме обогрева.

Наконец, перевод медиасистемы пока изобилует ошибками.

Необычные решения

Сиденья, вроде бы, с интегрированными подголовниками. Но «капюшон» вводит в заблуждение только при взгляде сзади. Подголовник на самом деле стандартно регулируется по высоте.

Интерьер красив, современен и выполнен из качественных материалов. Цветовых решений пять: черный, белый, серый, синий или зеленый.

Apple CarPlay подключается не напрямую, а через явно незаводской модуль. Android Auto через эту же связку не работает.

Среди режимов цифровой приборной панели есть вариант с классическими шкалами. Но… Во-первых, он активен только в режиме паркинг (переводишь рычаг коробки в положение «Драйв» – рисунок становится менее читабельным). Во-вторых, эта тема может быть только на темном фоне, яркости которого не всегда хватает.

Вывод

Hongqi HS3 порадовал качеством материалов, цветовыми решениями кузова и интерьера. У него неплохая подвеска и шумоизоляция.

Но базовая версия показалась неинтересной. Более дорогой вариант не лишен недостатков, зато едет куда приятнее.

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