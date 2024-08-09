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Geely из Белоруссии на 200 тысяч дешевле китайского оригинала: на чем сэкономили?

«За рулем» испытал кроссовер Belgee X70 – копию Geely Atlas Pro

Полгода назад дорестайлинговый Geely Coolray превратился в Belgee X50 и стал первенцем собственной марки белорусского завода.

Вторым через переименование прошел Atlas Pro, который обрел индекс Х70. От оригинала внешне он также отличается только шильдиками и колесными дисками. По технике и салону – полная копия. Сборка ведется по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

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Я проехал на X70 по белорусским дорогам 700 км и не заметил отличий в поведении «семидесятки» от Атласа. Полноприводная версия с «мягкой» гибридной надстройкой бодро разгоняется и ощутимо помогает при торможении рекуперацией. Стартер-генератор позволяет системе «старт-стоп» срабатывать не по факту остановки, а когда скорость падает ниже 15 км/ч. Запуск происходит почти незаметно.

Belgee X70 4WD. Цена в России от 2 599 990 ₽.
Belgee X70 4WD. Цена в России от 2 599 990 ₽.
Лицензия на модели Coolray и Atlas Pro позволяет локализовывать компоненты и менять конструкцию без согласований с китайцами.

4х4 за разумные деньги — укладываемся в 2,5-3 млн

В городе такая гибридность помогает слегка экономить, но на трассе Х70 ­требовал больше 10 л/100 км на скорости 120 км/ч, выставленной на круиз-контроле.

Шумоизоляция достойная, глушит даже китайские шины Giti Comfort F50, которые за несколько месяцев езды на кроссовере Haval Dargo X мне запомнились именно голосистостью. И рулится Belgee «вкуснее», чем многие китайские одноклассники.

Локализовать могут и медиасистему, под наши онлайн-сервисы. Комбинация приборов тоже может поменяться.
Локализовать могут и медиасистему, под наши онлайн-сервисы. Комбинация приборов тоже может поменяться.

Локализация пока мизерная: стекла (российские, марки Fuyao), аккумуляторы (российский Аком или белорусский Зубр), шины (Белшина) и легкосплавные диски (российский Скад). Причем на машинах из первой партии, а я ездил именно на таком Х70, покрышки и батареи были еще китайскими.

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Планы обширные: локализуют много пластиковых деталей (бамперы, спойлер, бензобак, элементы интерьера), оптику, проводку, сиденья, окрасочные материалы. Предполагается собственная штамповка и даже производство двигателей. Но об этом расскажу в следу­ющий раз.

Сзади просторно, все удобства в наличии. В базовом оснащении – обогрев руля, всех сидений, форсунок омывателя и ветрового стекла в зоне покоя дворников.
Сзади просторно, все удобства в наличии. В базовом оснащении – обогрев руля, всех сидений, форсунок омывателя и ветрового стекла в зоне покоя дворников.

Китайские кроссоверы за 2,5 млн рублей – российская сборка против белорусской

Комплектации те же, что и у Атласа Pro. Переднеприводная машина с турбо-«тройкой» на 150 сил и 6‑ступенчатым автоматом с

тоит 2,6–2,72 млн рублей. Версия 4×4 мощностью 177 л. с. с роботом оценена в 2,89–3,2 миллиона.

Atlas Pro, остатки которых еще есть у дилеров, по прайсу дороже на 160–200 тысяч. А новое поколение Атласа явно дороже – цены начинаются с 3,2 млн рублей. Локализация, хочется верить, если не снизит цену, то хотя бы позволит X70 дорожать медленнее ­аналогов.

BELGEE X70 4WD

  • Длина / ширина / высота / база 4544 / 1831 / 1713 / 2670 мм
  • Объем багажника 378 л
  • Снаряженная масса 1780 кг
  • Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1477 см³; 130 кВт / 177 л. с. при 5500 об/мин; 255 Н·м при 1500–4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с
  • Максимальная скорость 200 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑95 / 58 л
  • Расход топлива город / трасса / смешанный цикл 8,5 / 5,8 / 6,8 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; Р7
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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Милешкин Кирилл
Фото:Александр Батыру и Belgee
Количество просмотров 137499
09.08.2024
Фото:Александр Батыру и Belgee
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