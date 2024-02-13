Как купить «китайца» на 300 тысяч дешевле – раскрываем секрет Geely

Эксперт «За рулем» назвал главные отличия Belgee X50 от Geely Coolray

Три Кулрея

В Белоруссии начали выпускать автомобили Geely под собственной маркой Belgee. Кроссовер X50 – первая модель и близнец предыдущего Geely Coolray.

И теперь у нас продают три Geely Coolray. С оригинальным названием – рестайлинговая модель, с именем Belgee X50 – дореформенная. Вдобавок у дилеров пока есть запасы старых Кулреев еще с китайскими эмблемами, которые распродают по тем же ценам, что и Belgee X50.

Выглядит свежим

После обновления Coolray лишился некоторых интересных фишек в салоне. Например, дверных ручек под хват снизу и клавиш забавной формы на центральной консоли. Эти и другие оригинальные решения придавали машине свой шарм.

Снаружи Belgee X50 выглядит ярким и ничуть не устаревшим. А вот новый Coolray получился эпатажным для массовой модели.

По ездовым настройкам Belgee, как и исходный Geely, – один из лучших китайских кроссоверов. В этом отношении белорусская сборка ничего не изменила.

Без лишних опций

Комплектации Belgee X50 унаследовал без изменений от прежнего Кулрея. В базовой версии установлены галогеновые фары и две подушки безопасности, обогрев передних сидений и ручной кондиционер.

В исполнениях подороже у Belgee появляются шесть подушек, климат-контроль, подогревы руля и задних сидений. Но наворотов вроде адаптивного «круиза», электропривода пятой двери или LED-фар у начальной комплектации, в отличие от нового Кулрея, не будет.

Частично локализован

Кузовные детали для сборки Belgee X50 приходят из Китая. Сваривают, окрашивают и обрабатывают антикором кузова на белорусском заводе. Из комплектующих локализованы (в Белоруссии и России) аккумулятор, стекла, шины и диски. В ближайших планах добавить в этот список фары, бамперы, бензобак и некоторые пластиковые элементы.

Интерьер Belgee только в топовой версии будет отделан экокожей двух цветов. Начальным комплектациям положена более уютная ткань.

Существенно дешевле

За Belgee Х50 просят 2,29-2,5 млн рублей. Обновленный Geely Coolray заметно дороже – от 2,61 до 2,95 млн. Обе машины с роботами и передним приводом. Моторы одинакового объема 1,5 л и сравнимой мощности (150 и 147 л.с. соответственно). Правда, под капотом Geely установлен четырехцилиндровый агрегат, а у Belgee – трехцилиндровый.

Belgee X50 – хороший вариант для тех, кто хочет разумно сэкономить. «Белорус» на 300 с лишним тысяч рублей дешевле «китайца». К тому же это один из самых доступных кроссоверов B-класса на нашем рынке.

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