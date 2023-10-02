Китайские кроссоверы 3-5 лет: какой ресурс?

По комфорту и оснащению китайские авто уже не уступают японским, европейским и корейским. А что у них с надежностью, выяснил эксперт «За рулем».

Китайские бюджетные кроссоверы, появившиеся пять-шесть лет назад, уже сотнями представлены на вторичке. Условно их можно назвать моделями «новой волны», и они качественно отличаются от тех, что продавали у нас 10–15 лет назад.

Что изменилось?

Определенно поменялись многие технологии, начиная с обработки сварных швов. Исчезли массовые претензии к неравномерным зазорам и быстрой коррозии, проступавшей порой после одной-двух зим. Этим страдали практически все модели, собираемые в России: в первую очередь изделия завода Derways в Черкесске, но также и Zotye белорусской сборки, и даже некоторые ввезенные непосредственно из Китая. Лучше других на этом фоне выглядела, пожалуй, продукция марки Great Wall, в том числе модельная линейка Hover.

Стало гораздо меньше жалоб на мелкие поломки. Подтянули ресурс расходников, эргономику и шумоизоляцию – хотя тут еще есть к чему стремиться. Оснащение богатое – найти «китайца» без датчика света и камеры заднего вида нынче сложно.

И самое главное: свежие модели часто оснащены столь же свежими моторами и трансмиссиями, в которых трудноуловима связь с японскими прародителями – китайцы всё научились делать сами. Хотя, например, Geely активно использует наработки своего шведского подразделения Volvo.

Как выбирать?

Основная сложность в том, что нет статистики типовых поломок по многим молодым моделям. Пока машина на гарантии, со всеми эксцессами обращаются к дилерам, а они сведения подобного рода утаивают. Потому о надежности можно судить только по отзывам владельцев, которые субъективны.

Изменение свойств главных агрегатов за три-четыре года также не поддается детальному изучению. Для оценки надежности и ресурса конкретного мотора или коробки передач нужно, чтобы большая доля машин набегала хотя бы 200 тысяч км. Тогда станет ясно, какие агрегаты хороши, а какие – так себе.

Некоторые выводы можно делать, основываясь на общих знаниях о типах двигателей и трансмиссий. Известно же, что почти все бензиновые наддувные моторы с прямым впрыском страдают нагаром на поршневых кольцах и клапанах, а также высоким расходом масла, соответственно их ресурс в среднем ниже, чем у атмосферников.

Известно, что вариаторы нерегулярно доживают до 200 тысяч км, а износ сказывается еще до 100–150 тысяч км. И ремонт их обычно столь же дорог, что и роботизированных коробок, которые также не славятся ни особой надежностью, ни долговечностью – вне зависимости от изготовителя, просто конструкция такая.

Что лучше?

Пока машина новая, до 60–80 тысяч км какие-либо проблемы с моторами и коробками у современных «китайцев» редки. Большинство первых владельцев машинами очень довольны. Даже роботами.

Но через два-три года многие сдают «ласточку» в трейд-ин или выставляют на продажу. Возможно, тому причиной привычка менять машину по истечении гарантии. Но не исключено также, что робот начал подергиваться, мотор стал съедать литр масла за месяц, и заботу о них уместно переложить на следующего владельца. Тут не угадаешь.

Выбирать машину, отталкиваясь от потенциальных возможностей дуэта мотор-коробка, по нынешним временам разумно и при небольших пробегах. Полагаем, что наилучшее сочетание – атмосферный мотор (желательно с распределенным впрыском: чем проще, тем лучше!) и классический гидроавтомат. Механика на «новой волне» стала редкостью. Не очень модно, не очень экономично, зато ломаются реже и в ремонте проще. Первого владельца ожидаемый ресурс, видимо, не очень беспокоит, а для второго и всех последующих это важно. И уже пора учесть, что китайские кроссоверы используют в такси и каршеринге.

Будьте осмотрительны!

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