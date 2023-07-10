5 самых массовых кроссоверов с пробегом – гид для покупателя

Десятилетняя Toyota RAV4 в два раза дороже десятилетнего Renault Duster. Так есть ли большой смысл стремиться именно к RAV4?

Самые продаваемые новые кроссоверы в период 2013-2015 годов – они же самые продаваемые сейчас и на вторичке. Их больше всего «на руках» и больше всего в обороте.

Количества можно сопоставить. Неизменным лидером продаж среди новых кроссоверов-иномарок все три года был Renault Duster: суммарно продано около 203 тысяч штук. А на втором месте столь же уверенно держалась Toyota RAV4, хотя и с большим отставанием – около 105 тысяч штук.

Логично ожидать, что и на вторичке они представлены в такой же пропорции. Но нет! Продаваемых подержанных RAV4 всего на 5% меньше, чем Дастеров. Из этого следует, что Duster и на вторичке очень востребован и не залеживается, а сбыт возрастных RAV4 чем-то осложнен. Самое интересное, что из пятерки самых массовых кроссоверов 2013-2015 годов наиболее обильно представлен сейчас Kia Sportage (продан тиражом 85 тысяч за эти же три года). Не берут?

Очень даже берут! Особенно если сравнивать, например, с Тигуаном. При всем уважении, в период 2013-2015 он ни разу не входил в топ-25 продаж. При этом на вторичке Тигуанов почти столько же, сколько Кашкаев (третья позиция по продажам в 2013-2014 годах; суммарно за три года продано около 83 тысяч).

Степень ликвидности товара еще более отчетливо видна, если посчитать бэушные кроссоверы с 2010 года по сей день, выложенные на прилавки «единомоментно». Нетрудно убедиться, что Tiguan – вообще самый массовый на вторичке среди всех (!) кроссоверов-иномарок. То есть продать его пытаются чаще, чем что-либо другое, а покупать не особо спешат. Причины покупательского недоверия к Тигуану понятны: моторы только наддувные – крайне прихотливые и с неважной репутацией, и две трети машин – с капризными роботами DSG.

А вот с лидерами вторичного рынка ситуация более сложная. Рассмотрим ее на примере пяти самых продаваемых моделей 2013-2015 годов.

Renault Duster (1-е поколение)

Цена: от 600-650 тысяч рублей за машину 9-10 лет на ходу и не требующую ремонта. Цена слабо зависит от сочетаний мотор-коробка и типа привода.

За одинаковую сумму можно найти и бензиновый 1.6 с МКП 4х2, и 2.0 с автоматом 4х4 – причем с равнозначными пробегами. И среди машин старше восьми лет все еще попадаются экземпляры с пробегом менее 100 тысяч км.

В Германии, судя по рейтингам TÜV, Duster слывет ненадежным. Российских пользователей это никогда не смущало, равно как и простецкое оснащение. В приоритете – умеренная цена, всеядная подвеска, огромный клиренс, достойный ресурс главных агрегатов. Плюс несложное и недорогое обслуживание.

Больше половины машин на вторичке – с МКП и полным приводом. Из этого ясна основная аудитория Дастера.

Мало востребованное у нас «европейское» сочетание наддувного мотора 1.3 (150 л.с.) с вариатором Jatco попало в Россию только в 2021 году вместе со вторым поколением – цена таких машин на вторичке стартует с 2 млн рублей.

Из всего прочего наибольшие сомнения вызывает автомат DP2/DP8 – после 150 тысяч км он обычно просит восстановительных работ. Прочие агрегаты в большинстве без каких-либо вмешательств выдерживают 200 тысяч, иногда и 250 тысяч км. Ресурс всех моторов уходит за 300 тысяч.

ЛКП средненькой стойкости, но кузовное железо неплохо сопротивляется коррозии. По этой части намного слабее система выпуска и детали подвески. В общем, Duster близок к идеалу кроссовера для владельцев, которые не нуждаются в высоком комфорте и обилии электроники. Главное – чтобы ездило.

Toyota RAV4 (4-е поколение)

Минимальная цена десятилетки: 1,25 млн за машину с мотором 2.0, вариатором и полным приводом при пробеге в 140 тысяч км. Передний найти намного сложнее – это всего пятая часть проданных «рафиков».

Самые ухоженные экземпляры 8-10 лет с пробегами около 100 тысяч км стоят существенно дороже – 1,9-2,3 млн рублей.

Если рассчитывать на топовый мотор 2.5 (179 л.с.) в дуэте с классическим гидроавтоматом, предложения доходят до 2,5-2,7 млн. С точки зрения и ресурса, и оснащения это определенно лучший вариант. Но сразу приходит на ум, что за эти же деньги есть новые кроссоверы – китайские или что-то из параллельного импорта!

Двухлитровый мотор также неплох, но сочетается большей частью с вариатором (МКП – менее 10% всех машин).

Все агрегаты с достойным ресурсом, даже вариатор Aisin при тщательном уходе и щадящих режимах выдерживает свыше 200 тысяч км. Опасаться следует, видимо, лишь дизеля. Ресурс и у него замечательный, но вещь слишком требовательная – все время надо что-то прочищать: топливную систему, вентиляцию картера, сажевый фильтр, камеру сгорания: поршневые кольца эффективно копят нагар, развивается высокий расход масла.

Надежность Тойоты не вызывает особых сомнений. Но к машинам этого периода есть определенный набор нареканий.

В частности, кожаный салон теряет лоск к 50 тысячам км (тканевый более стойкий), потеют и быстро мутнеют фары, дребезжит без видимых причин рулевая рейка, теряют «позиции» ограничители-фиксаторы дверей. И прочие досадные мелочи. Но RAV4 действительно может подолгу ездить без серьезных поломок.

Главный сдерживающий фактор при покупке б/у RAV4, видимо, вариатор – две трети машин на вторичке именно с ним. Новый он хорош. Но при пробегах под 150 тысяч км рассчитывать на долгую беспроблемную жизнь с ним наивно. А любой ремонт Тойоты сейчас дорог, и многие запчасти трудно найти.

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