Новый «китаец» или б/у Тигуан за те же деньги: (не)легкий выбор
Omoda С5 в переднеприводной версии стоит от 2,4 до 2,7 млн рублей. И это за компактный китайский кроссовер! Совсем недавно столько же стоил самый дорогой Volkswagen Tiguan.
Впрочем, сегодня за 2,5 млн тоже можно купить Tiguan. Но уже не новый, а с пробегом. Наш Tiguan 2019 года выпуска с пробегом 60 тысяч км – как раз из таких. С полным приводом, двухлитровым турбодизелем и в максимальном исполнении Highline. Такая машина на вторичке стоит 2,3–2,4 млн рублей.
Кто красивее?
Если хочется выделяться в потоке, то Omoda C5 точно зайдет. Образ получился оригинальным.
Хвалебных эпитетов заслуживает и салон – он не только хорошо выглядит, но и на ощупь приятен. Хороши качество кожи сидений, фактурность материалов передней панели и всякие приятные «плюшки» вроде скрытой в недрах пластика подсветки, танцующей в такт музыке.
Omoda C5
На этом фоне Tiguan – серая мышь. Но мышь домашняя. Внешний вид вне моды и еще долго не устареет – Tiguan первого поколения яркий тому пример. Интерьер не будоражит буйством фактуры и стиля, зато чертовски удобен. Все продумано и эргономично.
Медиасистема понятна безо всяких инструкций. Усядется за рулем любой – взаимное расположение органов управления и сиденья образцово. А это как раз то, чего остро не хватает «китайцу» – люди ростом выше 185 см в Омоде едва не упираются в потолок.
Как едут?
Поведение Омоды, на первый взгляд, вполне сносное. Неплохо ускоряется, а вариатор вовремя меняет передаточное число. На неровностях не испытываешь дискомфорта, хотя есть ощущение нехватки энергоемкости подвески. В повороте стоит чуть переборщить со скоростью, и машина «валится» наружу. Есть подсознательная неуверенность в том, что шасси «доварили».
Всех этих проблем у Тигуана в принципе нет. Он всегда уверен в себе и передает эту уверенность водителю. А если возникнет чувство самоуверенности, дотошная электроника тут же погасит огонь.
Volkswagen Tiguan
Двухлитровый дизель всего на три «лошадки» сильнее бензинового мотора Омоды, зато выдает в полтора раза больше крутящего момента. Вместе с «мокрым» роботом DSG получается спетый дуэт – ни единого провала во всем диапазоне скоростей и оборотов.
Надо ли говорить, что визиты на заправку будут редки: средний расход 6 л/100 км против 9 литров у более компактной Омоды.
Про ресурс и альтернативные варианты — на следующей странице.
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