Новый «китаец» или б/у Тигуан за те же деньги: (не)легкий выбор

На что лучше потратить 2,5 миллиона рублей – на кроссовер Omoda C5 из салона или на подержанный Volkswagen Tiguan? Не спешите с ответом!

Omoda С5 в переднеприводной версии стоит от 2,4 до 2,7 млн рублей. И это за компактный китайский кроссовер! Совсем недавно столько же стоил самый дорогой Volkswagen Tiguan.

Впрочем, сегодня за 2,5 млн тоже можно купить Tiguan. Но уже не новый, а с пробегом. Наш Tiguan 2019 года выпуска с пробегом 60 тысяч км – как раз из таких. С полным приводом, двухлитровым турбодизелем и в максимальном исполнении Highline. Такая машина на вторичке стоит 2,3–2,4 млн рублей.

Кто красивее?

Если хочется выделяться в потоке, то Omoda C5 точно зайдет. Образ получился оригинальным.

Хвалебных эпитетов заслуживает и салон – он не только хорошо выглядит, но и на ощупь приятен. Хороши качество кожи сидений, фактурность материалов передней панели и всякие приятные «плюшки» вроде скрытой в недрах пластика подсветки, танцующей в такт музыке.

Omoda C5

Медиасистема с большим тачскрином понравилась – как по функциональности, так и по быстродействию экрана. Двухзонный климат-контроль управляется сенсорной панелью, которая бликует в солнечную погоду. Есть обогрев всех сидений, лобового стекла и руля.

Если говорить о дизайне и качестве материалов, то весомых претензий к Омоде нет.

На этом фоне Tiguan – серая мышь. Но мышь домашняя. Внешний вид вне моды и еще долго не устареет – Tiguan первого поколения яркий тому пример. Интерьер не будоражит буйством фактуры и стиля, зато чертовски удобен. Все продумано и эргономично.

Медиасистема понятна безо всяких инструкций. Усядется за рулем любой – взаимное расположение органов управления и сиденья образцово. А это как раз то, чего остро не хватает «китайцу» – люди ростом выше 185 см в Омоде едва не упираются в потолок.

Передние сиденья сами по себе неплохи, но расположены слишком высоко. Особенно с пассажирской стороны. Подушка второго ряда лежит низко, из-за чего у ног нет опоры.

Как едут?

Поведение Омоды, на первый взгляд, вполне сносное. Неплохо ускоряется, а вариатор вовремя меняет передаточное число. На неровностях не испытываешь дискомфорта, хотя есть ощущение нехватки энергоемкости подвески. В повороте стоит чуть переборщить со скоростью, и машина «валится» наружу. Есть подсознательная неуверенность в том, что шасси «доварили».

Всех этих проблем у Тигуана в принципе нет. Он всегда уверен в себе и передает эту уверенность водителю. А если возникнет чувство самоуверенности, дотошная электроника тут же погасит огонь.

Volkswagen Tiguan

Штатная медиасистема радует не только качеством работы, но и интуитивно понятным интерфейсом. Уже в базе у второго Тигуана есть трехзонный климат-контроль. А также весь спектр дополнительных обогревов.

Интерьер покоряет продуманной эргономикой и организацией пространства.

Двухлитровый дизель всего на три «лошадки» сильнее бензинового мотора Омоды, зато выдает в полтора раза больше крутящего момента. Вместе с «мокрым» роботом DSG получается спетый дуэт – ни единого провала во всем диапазоне скоростей и оборотов.

Надо ли говорить, что визиты на заправку будут редки: средний расход 6 л/100 км против 9 литров у более ­компактной Омоды.

Сиденье отлично распределяет нагрузку, и после нескольких часов за рулем тело не затекает. Обивка за четыре года не пострадала. Единственным недостатком второго ряда можно назвать высокий тоннель. Но посадка удобная, запас пространства ­хороший.

Про ресурс и альтернативные варианты — на следующей странице.